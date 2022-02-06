القوى العاملة: تعيين 63 شاباً بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ 63 شاباً، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 1012 شاباً.

وقال الوزير، إن المديرية استخرجت 450 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ 11 عامل بمبلغ 32 ألف جنيه.

وأوضح علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أن المديرية خلال شهر يناير الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 335 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ 130 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 115 منشأة انتهت بتحرير 28 محضر سلامة وصحة مهنية، وحضور 20 لجنة تراخيص ومنح 27 رخصة.

وأضاف أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 514 منشأة تفتيش دوري وحملات، أسفر عن 45 محضراً للمنشآت المخالفة.