شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعزى المغرب فى وفاة الطفل ريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية ، اليوم الأحد ، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة المغربية الشقيقة، حكومةً وشعبًا، ولذوي الطفل ريان، الذي وافته المنية مساء أمس، على الرغم مما بذلته السلطات المغربية الشقيقة من جهود حثيثة ومُضنية في محاولات إنقاذه.