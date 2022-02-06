شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: لا توجد رسوم دمج لمحطات الطاقة المتجددة أقل من 500 كيلو وات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة حريصة على التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لخلق مزيج من الطاقة والاعتماد على الطاقة النظيفة، كاشفا أن الوزارة لن تسمح بأى عرقلة للمستثمرين في هذا المجال.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لن يتم فرض رسوم دمج على الشبكة القومية للكهرباء لمحطات الطاقة الشمسية الأقل من 500 ميجا وات، موضحا أن هذا القرار يأتى من منطلق حرص الوزارة على تشجيع المواطنين على إنشاء لوحات شمسية أعلى أسطح المنازل أو المبانى والمنشآت العامة.

وأشار الوزير إلى أن قرار فرض رسوم دمج على ربط محطات الطاقة الشمسية الأكثر من 500 كيلو وات فقط، مشيرا إلى أن من يكون لديه محطة أكثر من 500 كيلو وات ويستطيع توزيعها بعيدا عن الشبكة القومية للكهرباء لن يتم فرض هذه الرسوم عليها.