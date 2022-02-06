شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة توفر حياة كريمة لسكان سن العجوز.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أجهزة محافظة الجيزة من نقل أكثر من 2000 أسرة من منطقة سن العجوز الملاصقة للأهرامات، ومنطقة نزلة السمان، من إجمالى 2500 أسرة، وتم نقلهم لوحدات سكنية بديلة بمنطقة حدائق أكتوبر، بعد إزالة العقارات الغير أمنة بمنطقة سن العجوز، تمهيدا لتطوير المنطقة بالكامل.

وبالتزامن مع أعمال نقل السكان تنفذ المحافظة مشروع اسطبلات حضارية للخيل، مقام على مساحة 18 ألف م، وتشمل المرحلة الأولى إقامة 4 مجمعات خرسانية تكفى لإيواء 220 حصانا، ومجهزة على أكمل وجه روعى فيها كافة المعايير البيئية وتشمل إقامة المظلات اللازمة للإقامة والمبيت ووحدات الطعام والشراب ووحدات للأطباء البيطريين ودورات المياه وغرف للإدارة وينفذ المشروع تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.

وتشمل خطة التطوير الجارى تنفيذها بالمنطقة إزالة المنطقة العشوائية الملاصقة للهرم، وتسكين الأهالى بوحدات مفروشة بالقرب من الأهرامات، مساحة الوحدة 90 متر تقريبا، تم تنفيذها بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات وهيئة المجتمعات العمرانية بتكلفة 2.2 مليار جنيه لتحصل كل أسرة على شقة مفروشة بالكامل.

ويشمل مخطط تطوير المنطقة إنشاء غرف فندقية على مساحة من المنطقة الجارى إخلاؤها، وبعد إخلاء المنطقة بالكامل سيتم تنفيذ مسح أثرى للمنطقة بالكامل للكشف عن الجبانات القديمة والكشف عن معبد الوادى ومدينة العمال الموجودين تحت المنطقة، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن بعض الجبانات بالمنطقة.

ويرتبط تنفيذ خطة تطوير محيط الأهرامات بإزالة المنطقة العشوائية الملاصقة للهرم، حيث نفذت محافظة الجيزة أعمال النقل والتسكين لأهالى نزلة السمان، وبدأت بالفعل نقل سكان منطقة سن العجوز الأكثر عشوائية داخل المنطقة وتمتد على مساحة 10 فدان.

وأوضح محافظ الجيزة أحمد راشد، أن السكان يحصلون على وحدات مجهزة بالكامل بالقرب من المنطقة مساحة الوحدة 90 متر تقريبا، تم تنفيذها بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات وهيئة المجتمعات العمرانية بتكلفة 2.2 مليار جنيه لتحصل كل أسرة على شقة مفروشة بالكامل.

وكشفت المحافظة أن مشروع الاسطبلات مقام على مساحة 18 ألف م، وتشمل المرحلة الأولى إقامة 4 مجمعات خرسانية تكفى لإيواء 220 حصانا، ومجهزة على أكمل وجه روعى فيها كافة المعايير البيئية وتشمل إقامة المظلات اللازمة للإقامة والمبيت ووحدات الطعام والشراب ووحدات للأطباء البيطريين ودورات المياه وغرف للإدارة وينفذ المشروع تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة

كما يشمل المنطقة الأثرية بالكامل، حيث سيتم تشغيل أتوبيسات كهربائية لنقل السياح، وكذلك توزيع عدد من دورات المياه المتنقلة، بالإضافة إلى خدمة الانترنت الهوائى، بالإضافة إلى تطوير المداخل وتخصيص مسارات لذوى الاحتياجات الخاصة، وإطلاق أبلكيشن موبايل لتقديم شرح عن المزارات.

وتضم المنطقة الأثرية الهرم الأكبر للملك خوفو، الذي يعد الأعجوبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة، إضافة إلى 38 هرمًا في الجيزة وسقارة وأبو صير ودهشور، وحوالي 9 آلاف أثر ومقبرة من فترات مختلفة منذ عصر الأسرة الأولى حتى العصر اليوناني الرومانى.