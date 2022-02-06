ترحيل محمد الأمين لسجن 15 مايو بعد إحالته للمحاكمة.. اتهامات بهتك عرض فتيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

اصطحبت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة رجل الأعمال محمد الأمين، بعد إمضاء قرار إحالته لمحكمة الجنايات، في واقعة اتهامه بهتك عرض والاتجار في البشر إلى سجن 15 مايو.

تفاصيل الاتهام

وأسند لـ" الأمين" اتهامات بالاتجار في البشر؛ وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

وكانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطئة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.