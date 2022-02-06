شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تفتتح اليوم مشروعات تنموية بالوادي الجديد ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، اليوم الأحد عددا من المشروعات التنموية بمحافظة الوادي الجديد في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يعد المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" حلم الجمهورية الجديدة الذي أحدث نقلة نوعية بالارتقاء بالريف المصري؛ حيث يستهدف تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن، من إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم، وخلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة لهذه التجمعات الريفية المحلية وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".