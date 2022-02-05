شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: قمة تعزيز التعاون الثنائى بين مصر والصين فى قاعة الشعب الكبرى ببكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء تحت عنوان،"قمة تعزيز التعاون الثنائى بين مصر والصين فى قاعة الشعب الكبرى ببكين"، وفيه: الزعيمان يبحثان دعم التعاون فى البحث العلمى ونقل التكنولوجيا المرتبطة بالصناعات الدوائية.. الرئيس السيسى: نحرص على البناء على قوة الدفع الناتجة عن اللقاءات المنتظمة بين كبار المسؤولين فى البلدين للوصول إلى آفاق أرحب من التنسيق والتعاون.. "شين جين بينج": الصين تولى لعلاقاتها مع مصر أهمية خاصة بالنظر لمحورية دور القاهرة فى محيطها الإقليمى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق المتوسط.

وداخل العدد

ـ رئيس الوزراء يستعرض شرحا للموقف التنفيذى لمشروعات المدينة.. ويؤكد: الرئيس السيسى مهتم بحركة التشييد والتنمية فى " العلمين الجديدة".

ـ انطلاق الأوكازيون الشتوى غدا

ـ بعد واقعة "ريان المغربى".. أطفال وحدوا العالم برسائل الدعم

ـ مصر في مواجهة السنغال.. أحفاد الفراعنة اكتبوا التاريخ



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