"تجربة التنسيقية بعيون أجيال مختلفة".. تفاصيل صالون سياسي جديد للتنسيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، صالون سياسي بعنوان "تجربة التنسيقية بعيون أجيال مختلفة"، بحضور ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد تيسير مطر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، والدكتورة شيماء الكومي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعلي حمودة نائب رئيس تكتل إحياء ليبيا.

وأدارت الصالون الإعلامية وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نشوى الشريف.

واستعرض الصالون السياسي، فكرة إنشاء التنسيقية التي بدأت منذ 3 سنوات، ودورها في خلق سياسة بمفهوم جديد وقدرتها على الجمع بين أفكار والتوجهات السياسية المختلفة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.

وتناول الصالون فكرة تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب، التي تضم 32 عضوًا في مجلس النواب و16 عضوًا بالشيوخ و6 نواب محافظين، ومدى اكتسابهم للثقة الشعبية، ومدى تأثير الفكرة على دول الجوار.