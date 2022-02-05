العمرة.. رسوم جديدة و 15 تأشيرة لكل شركة سياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بغرفة شركات السياحة، تفاصيل جديدة بشأن موسم العمرة لعام 1443 هجرية / الموافق 2022 ميلادية، والرسوم المقررة على الشركات السياحية وعدد التأشيرات السياحية لكل شركة.

وقال المصدر لمصراوي، إن الرسوم المقررة على الشركات السياحية تبلغ 3200 جنيه، لمراجعة ملفات العمرة التي تبدأ يوم 10 فبراير الجاري، في وزارة السياحة والآثار.

وأوضح المصدر، أن الرسوم تشمل: رسوم بوابة العمرة، والغرفة والتأمين الصحي بالسعودية بالمستشفيات والعلاج، والمسحات داخل السعودية ومسحة العودة في المطارات المصرية.

وأشار إلى أنه إذا ظهر على المعتمر إيجابي قبل السفر ولن يستطيع السفر بسبب كورونا، فإن مبلغ الرحلة لا يمكن استرداده لأنه تم تحويله، وسيتم استرداد قيمة الرحلة للمعتمر المسجلة بالمراجعة في وزارة السياحة من التأمين، وذلك بعد استبعاد قيمة تذكرة السفر منها.

وأوضح أن المسحة قبل السفر من مصر، يقوم بها المعتمر ويسدد تكاليفها على نفقته الخاصة في المعامل المذكورة والمصرح بها بمنشور غرفة شركات السياحة.

ونوه المصدر، بأن العدد المصرح به من تأشيرات العمرة الآن هو 15 معتمرا في الشهر، لكل شركة سياحة بخلاف المشرف إلى الآن.

وأشار إلى وجود تنسيق جار الآن بين غرفة شركات السياحة وشركات الطيران، بشأن الحجر المؤسسي، موضحا أن هذا الحجر سيكون في نفس فندق سكن المدينة أو مكة على المنصة، ويقوم بالحجز له شركة السياحة ضمن الرحلة، على أن تتواصل الفنادق إلكترونيا مع شركات الطيران، حتى لا يتم نقل المعتمرين فندق وفندق وتكون قيمة التذكرة هي للسفر فقط، وما زال الطلب في انتظار الموافقة عليه.