وزيرا السياحة والاتصالات يتابعان رفع كفاءة سرعات خدمة الإنترنت بالمنشآت الفندقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا موسعًا مع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وبعض قيادات الوزارتين للوقوف على آخر مستجدات الأعمال فى مشروع رفع كفاءة سرعة الإنترنت بالمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية ولاسيما تلك الموجودة بمدينة شرم الشيخ، كمرحلة أولى، استعدادا للتجهيزات السياحية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ "COP27"

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار التنسيق الدائم بين وزارتى السياحة والآثار والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإجتماعات الدورية لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات التحول الرقمى وتطوير البنية التكنولوجية السياحية في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين فى نوفمبر 2020.

واستعرض الاجتماع، ما تم تنفيذه من أعمال في هذا الشأن ومناقشة بعض المشكلات التي تم مواجهتها أثناء عملية التنفيذ وإيجاد الحلول المثلى مع وضع نقاط أساسية لإسراع منظومة العمل والإنتهاء من رفع كفاءة سرعات خدمة الإنترنت بالمنشآت الفندقية بكافة أنواعها ووفقا للجدول الزمنى المحدد مسبقا وخاصة تلك الموجودة فى مدينة شرم الشيخ للوصول بها الى المستويات المثلى كأحد الاستعدادات السياحية لاستقبال ضيوف الـCOP 27 بما يضمن نجاحه وظهور مصر بالشكل اللائق و إبراز البنية السياحية القوية للمقصد السياحي المصري.

​