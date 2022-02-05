وزارة الصحة تعلن استقبال 338 ألف جرعة من لقاح كورونا

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، للتنوع والتوسع في توفير لقاحات فيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات الدولة المصرية في التصدي للجائحة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تلك الشحنة ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيمات في جميع محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن لقاح "أسترازنيكا" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يوماً.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت "سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا"، وذلك ضمن خطة التنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.