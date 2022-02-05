أخبار مصر.. الأرصاد: غدا طقس بارد وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 10 درجات

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فيديو يبرز نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعاصمة الصينية، بكين، في اليوم الثالث خلال زيارته، حيث استقبل الرئيس الصيني شي جين بينج، الرئيس السيسي.

موقع الرئاسة ينشر فيديو لنشاط الرئيس السيسي خلال ثالث أيام زيارته للصين

نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فيديو يبرز نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعاصمة الصينية، بكين، في اليوم الثالث خلال زيارته، حيث استقبل الرئيس الصيني شي جين بينج، الرئيس السيسي.

رئيس الوزراء يختتم جولته بالعلمين بتفقد الحى اللاتينى ومتابعة مشروعات الإسكان اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، جولة اليوم بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد مشروع الحي اللاتيني، المقام على مساحة 404 أفدنة، وتفقد احد نماذج الوحدات والتشطيبات. مدبولى: اهتمام شديد من الرئيس السيسي بدعم إقامة نشاط صناعى موسع بالعلمين واصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات بالمدينة، حيث انتقل إلى المنطقة الجنوبية، لتفقد مشروع تنفيذ المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، والتي تقام على مساحة 5512 فدانا، ومن المنتظر أن تضم مشروعات في العديد من القطاعات، وقد بلغت المساحة المخصصة بالمنطقة 2248.7 فدان، ومتبقي مساحة شاغرة تبلغ حوالي 3263.3 فدان. القوات المسلحة تفتتح مسجد رياض الصالحين بمدينة نخل بمحافظة شمال سيناء استمرارا لجهود القوات المسلحة فى تقديم الدعم التنموى الشامل لأهالى سيناء، افتتح اللواء أركان حرب خالد بيومى العربى قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، واللواء أركان حرب محمد عبد الفضيل أبو شوشة محافظ شمال سيناء مسجد رياض الصالحين بمدينة نخل بمحافظة شمال سيناء.

واصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته اليوم إلى مدينة العلمين الجديدة، حيث قام ومرافقوه بجولة موسعة لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات بدأها بتفقد عدد من الأبراج الشاطئية، لمتابعة موقف التشييد والتشطيبات. أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استمرار شركتى الجملة العامة والمصرية التابعتين للقابضة الغذائية، إحدى شركات وزارة التموين، في صرف نحو 9 آلاف طن من السلع الأساسية إلى منافذ صرف السلع التموينية "“ بقالى التموين، جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية" ، وذلك من خلال 1500 مخزن على مستوى الجمهورية، وتشتمل على 3 آلاف طن زيت، و4 آلاف طن سكر، وألف طن أرز، وألف طن مكرونة . إعادة التقدم أكثر من مرة.. 7 معلومات عن تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات الخاصة رئيس الوزراء: لن نسمح بوجود تراكمات لمياه الأمطار فى شوارع العلمين الجديدة قام اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة إلى مدينة العلمين الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة، منهم المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الاسكان، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة. أكد وزير الخارجية سامح شكري، موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية وأهمية تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات سعيًا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. مدبولى يوجه بتشغيل السينمات والأماكن الترفيهية بالعلمين حلول الصيف القادم قام اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة إلى مدينة العلمين الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة، منهم المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الاسكان، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة. جددت شركة المترو مناشدتها لجمهور الركاب بعدم دخول المحطات بدون ارتداء كمامات للوقاية ضد كورونا، مؤكدة أنه سيتم توقيع عليهم غرامات فورية تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا. مدبولى: القيادة السياسية مهتمة بمتابعة حركة التشييد والتنمية بمدينة العلمين قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بزيارة إلى مدينة العلمين الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة، منهم المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الاسكان، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة. تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الشتوي 2022 اعتبارا من بعد غدا الاثنين، ولمدة شهر، وسيكون لكل محل أسبوعين، وعلى من يريد المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية، وقد تصل نسبة متوسط التخفيضات لبعض المنتجات إلى ما يقرب من 50 %، وأن ذلك سيكون وفقا كما أن الأوكازيون لا يشمل محال بيع الملابس فقط بل ‏يشمل أيضا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود "الأحذية والشنط" ‏وغيرها من الأنشطة التجارية أيضا. الأرصاد: غدا طقس بارد وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 10 درجات تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ومعتدل على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. والدا الطفل ريان ينتظران على متن سيارة الإسعاف استعدادا لخروجه من البئر وصلت منذ قليل سيارة إسعاف تحمل والدا الطفل ريان ينتظران على متنها استعدادا لخروجه من البئر حيث تجرى محاولات إنقاذ الطفل المغربى ريان، العالق داخل بئر بضواحى مدينة شفشاون منذ أيام. الأرصاد تبشر المواطنين: تحسن كامل بالأحوال الجوية من الغد على كافة الأنحاء كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أنه بداية من غدا سيسود تحسن كامل في الأحوال الجوية حيث تكون الأجواء معتدلة علي شمال البلاد، وترتفع درجات الحرارة تدريجيا علي كافة الأنحاء. انطلاق موسم تخفيض أسعار الملابس بالأوكازيون الشتوى 2022 الاثنين المقبل المترو يناشد الركاب عدم دخول المحطات بدون ارتداء كمامات للوقاية ضد كورونا وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية التموين: طرح 9 آلاف طن سلع غذائية يوميا لصرف مقررات فبراير لأصحاب البطاقات

رئيس الوزراء يتفقد تشطيبات الأبراج الشاطئية ويزور المدينة التراثية بالعلمين

تمكن رجال الإنقاذ المغربيون، اليوم السبت من الوصول إلى مكان تموضع الطفل المغربى ريان فى البئر العميقة التى سقط فيها يوم الثلاثاء الماضي، بحسب وسائل إعلام مغربية. العظمى بالقاهرة تصل 20 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء، كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين. 85 % للطب و70% الهندسة.. تعرف على الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة شهد سعر الذهب في مصر هبوط بقيمة جنيهين بنهاية التداولات الأسبوعية، وهبط الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر من 795 إلى مستويات 793 جنيها للجرام، ويترقب الذهب العالمى بيانات أمريكية حول الفائدة، هو ما قد يدفع لتغيرات عدة في الأسعار مع فتح التداول مجددًا مطلع أسبوع التداول يوم الاثنين. أسعار الذهب تنخفض بنهاية التداولات.. عيار 21 يسجل 793 جنيها للجرام

فرق الإنقاذ تدخل إلى مكان ريان فى البئر ولحظات قبل خروج الطفل المغربى