جسر جوي مصري من 8 رحلات إلى الكاميرون لنقل مشجعي المنتخب الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

يقلع من مطار القاهرة الدولي في السابعة من صباح غدٍ الأحد، جسر جوي من مختلف شركات الطيران المصرية إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي، لنقل المشجعين المصريين الراغبين في مؤازرة المنتخب القومي في نهائي بطولة الأمم الأفريقية أمام نظيره السنغالي، في الساعة التاسعة مساء غدٍ الأحد في ملعب أولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار وجه المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، بضرورة تسهيل إنهاء إجراءات سفر المشجعين من صالات المطارات، بالتعاون مع كافة الأجهزة والجهات العاملة في المطار، وخاصة إدارة الحجز الصحي لمتابعة شهادات التطعيم التي تخص المسافرين إلى الدول الأفريقية.

وأشارت المصادر إلى إقلاع 3 رحلات من مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، رحلتين تابعتين لشركة "آير كايرو" ورحلة تابعة لشركة المصرية العالمية للطيران إلى مطار العاصمة الكاميرونية ياوندي، وسيقوم الطيار أشرف حافظ مدير المبنى باستقبال المشجعين من الساعة 7 صباحًا، وتخصيص بوابة دخول لهم وأماكن انتظار لإنهاء الإجراءات حتى موعد عودتهم صباح يوم الاثنين.

بينما تقلع 5 رحلات خاصة لشركة مصر للطيران من مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، جميعها إلى مطار "ياوندي" بالكاميرون، لنقل حوالي 1400 راكب من مشجعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بأحدث طائرات الشركة من طرازات بوينج دريملاينر B787-9 التي تتسع لـ309 ركاب، وبوينج B777-300 التي تتسع لعدد 346 راكبًا، وبوينج B737-800 التي تتسع لـ150 راكبًا، ويتولى حازم أبو الخبر مدير المبنى الإشراف على إنهاء إجراءات سفر المشجعين وتسهيل إنهاء إجراءات سفرهم.