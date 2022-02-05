"مذبحة الزمالك".. كواليس "خناقة عروسين" انتهت بـ5 جثث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

لا تزال التحقيقات جارية في واقعة مقتل 5 أفراد بمنطقة الزمالك على يد أحدهم، فيما أصدرت النيابة المختصة قرارًا بتشريح جثث المتوفين؛ لبيان سبب الوفاة.

واستعجلت النيابة تحريات المباحث؛ لمعرفة التفاصيل الكاملة التي جرت في الواقعة، بينما تبين بالفحص والمعاينة المبدئية، أن الزوج قتل زوجته وشقيقته وطليقها ثم أطلق النار على والدة زوجته "م.م" البالغة من العمر 58 سنة ما أسفر عن إصابتها في ذراعها الأيسر وتوفيت متأثرة بإصابتها فيما بعد قبل أن ينهي حياته بإطلاق النار على نفسه.

وقال مصدر مقرب من الضحايا -رفض ذكر اسمه- لمصراوي إن المتهم عقد قرانه على المجني عليها الأولى، منتصف يناير الماضي، بإحدى دور المناسبات بمدينة المنصورة، وكان مقرر إقامة حفل زفافهما منتصف فبراير.

وأضاف المصدر، نشبت خلافات بين المتهم وعروسه، فتم عقد جلسة صلح بشقة سكنية استأجرها المتهم بمنطقة الزمالك، بحضور العروس ووالدتها وشقيقة العريس وزوجها، وأثناء مناقشة المشكلات للعمل على إنهائها والتوصل لحل يرضى الجميع، حدثت مشادة كلامية بين المتهم وعروسه.

فريق من النيابة العامة انتقل إلى محل الواقعة، وجرى نقل الجثامين الأربع إلى مشرحة زينهم لتشريحها وعمل تقرير مفصل بأسباب الوفاة.