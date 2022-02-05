شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يضبط نصف طن لحوم فاسدة خلال حملة على المطاعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حى الدقى بالجيزة، حملة برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، بالتنسيق مع الطب البيطري والإشغالات ورخص المحلات للمرور على المحلات والمطاعم، لفحص الأطعمة واللحوم للتأكد من مدي صلاحيتها للمحافظة علي الصحة العامة، وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من نصف طن لحوم وأجنحة دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمية فى مطعم شهير بميدان الجمهوريات، وتم تحرير محضر بالمضبوطات للعرض علي النيابة العامة.

وكانت شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والتغذية حملات مكبرة على المطاعم والماركت والأسواق بحدائق الأهرام، لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.

وتأتى الحملات انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين، وانطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس.