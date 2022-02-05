شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. طلعت مصطفي تفتتح " اكستريم لاند" أكبر مركز ترفيهي عائلي في شرق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشنت مجموعة طلعت مصطفي، أمس "اكستريم لاند" أكبر مركز ترفيهي عائلي متكامل في منطقة شرق القاهرة.

وافتتح المركز الترفيهي الجديد داخل "أوبن آير مول" في " مدينتي" أحد اكبر مراكز التسوق المتطورة في مصر و الشرق الأوسط ، حيث يجمع بين المناطق المفتوحة في الهواء الطلق و 8 مباني تطل على المسطحات الخضراء الشاسعة والبحيرات الصناعية.

وتضم " اكستريم لاند" مجموعة من الألعاب الترفيهية المتميزة التي تلائم الأطفال والشباب بمختلف الاعمار، ومعها عدد من أفضل المطاعم والكافيهات متنوعة الاذواق، لتوفر تجربة ممتعة لقضاء يوم عائلي متميز بين أرجاء " مدينتي" .

وشهد الافتتاح الضخم إطلاق مجموعة من الألعاب النارية المبهرة التي أضاءت سماء "مدينتي"، في فقرة قدمها النجم المتألق أحمد عصام، بالإضافة الي مجموعة من العروض الفنية التي أضفت مزيدا من السعادة والبهجة علي جميع الحاضرين من سكان مدينتي .

ودأبت مجموعة طلعت مصطفي على مفاجأة السوق العقارية بكل ما هو جديد عبر نقل أحدث التجارب العالمية، ليكون لها الريادة في تغير مفهوم السكن والترفيه في مصر من خلال مشروعاتها الرائدة في منطقة شرق القاهرة، والتي تجمع دائما بين مواصفات السكن العصري والمتكامل مع شبكة من الخدمات التجارية والترفيهية والإدارية والطبية المتميزة، ويحظى " أوبن آير مول " باهتمام كبير، لاسيما انه يعد أولي التجارب المصرية في تنفيذ المراكز التجارية المفتوحة والتي تتماشي مع التوجهات العالمية في الاستدامة والبناء الأخضر، لذا تحرص مجموعة طلعت مصطفي منـذ اليوم الأول لافتتاح اولي مراحل "أوبن اير مول" عام 2019، علي إضافة مزيدا من الخدمات المبتكرة، لتوفير تجربة تسوق ممتعة وجذابة.

وخلال العامين الماضيين نجحت المجموعة في تشغيل ثلاث مباني الأول، مبنى E الذي يضم كارفور هايبر ماركت وعدد من المحلات التجارية لأنشطة مختلفة، والثاني مبنى D الذي يشمل مجمعًا سينمائيًا يضم 15 شاشة عرض سينمائية مزودة بأحدث تقنيات العرض الخاصة، والثالث مبني الـ “Food Hall” وتم افتتاحه في ديسمبر الماضي ويضم ٣٠ مطعما من أشهر سلاسل المطاعم المحلية والإقليمية والدولية لترضي كافة الأذواق.

ويقدم اوبن اير مول لزواره والمتسوقين تجربة لم يسبق لها مثيل في مصر، حيث يضم عدد 4 ترام للتجول بين مباني المول المختلفة، بتصميم مستوحى من الترام الموجود بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، بما يضفي طابع خاص مميز للمول ويصحب المتسوقين في جولات مليئة بالمرح للاستمتاع بالإطلالة الفريدة على البحيرات الصناعية.

ويقع أوبن اير مول في قلب مناطق شرق القاهرة على بعد 10 إلى 20 دقيقة فقط بالسيارة من القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة ومدينة الرحاب، وله مدخل خاص من طريق القاهرة السويس السريع و أماكن مُخصصة لانتظار السيارات بسعة 6 آلاف سيارة، ويتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من التجمع الأول والثالث والخامس ليقدم خدمات لما يقرب من 4 ونصف مليون نسمة من سكان تلك المنطقة .