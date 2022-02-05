شكرا لقرائتكم خبر عن قارئ يؤدى العمرة بنية نجاة الطفل ريان ويرسل صورة من أمام الكعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك القارئ حسن ناصر من امام الكعبة بالأراضي المقدسة، بصورة لأداء العمرة للطفل ريان، بنية خروجه سالما من البئر الذى سقط فيه، وذلك عبر خدمة "صحافة المواطن" في ”الخليج 365”، قائلا في رسالته "عملت عمرة للطفل ريان ودعيتله من أمام الكعبة".



ريان

وسقط الطفل المغربي ريان في بئر على عمق 32 مترا يوم الثلاثاء الماضي، بمنطقة تمروت فى إقليم شفشاون شمالى المغرب، ومنذ ذلك الحين تحاول السلطات المغربية بكافة طواقم الإنقاذ والمتطوعين العمل على إخراجه.

وتسببت صخرة صغيرة في تأخير عملية الوصول إلى الطفل ريان وفق مصدر مغربي مسؤول، وأضاف المصدر المغربي أن الصخرة توجد في عمق النفق الذى تم تشييده للوصول إلى الطفل ريان وتطلب هدمها 3 ساعات.

فيما قال صحفي مغربي، إنه تم استقدام تعزيزات أمنية إلى مسرح عملية إنقاذ الطفل ريان، مشيرًا إلى إفراغ المدخل المقابل للنفق لتحضير سيارة الإسعاف على ما يبدو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضاف الصحفي المغربي للعربية: "رجال الإنقاذ يقتربون بحذر من الطفل ريان".

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