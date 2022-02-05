شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: مصر فى المركز الثانى ضمن أفضل 10 دول أفريقية للاستثمار فى عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع "بيزنس انسايدرأفريكا"، إن البلدان الأفريقية تتمتع بإمكانيات اقتصادية هائلة، مع فرص مجزية للمستثمرين والشركاء. ووضع قائمة بأفضل الدول الأفريقية للاستثمار فيها حيث جاءت مصر فى المرتبة الثانية بعد نيجيريا.

وإليكم قائمة البلدان ذات الناتج المحلي الإجمالي الأعلى من أجل عوائد استثمار أفضل والتى تقدم فرص استثمار كبيرة، وفقا للموقع.



بينزنس انسايدر افريكا

1

قال الموقع إن نيجيريا مرت بعام رائع بعد أن فاتتها قائمة بنك راند ميرشانت للبلدان للاستثمار في عام 2021. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 514 مليار دولار في عام 2021 ، وبالتالي ظهرت كدولة أفريقية ذات أعلى ناتج محلي إجمالي ، وفقًا لإحصائيات Statista. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا بنسبة 4.03٪ في الربع الثالث من عام 2021 ، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء (NBS).

وفقًا لمراجعة سكان العالم، يبلغ عدد سكان مصر أكثر من 105 ملايين نسمة. يشير تقرير صادر عن رويترز إلى أن الاقتصاد المصري ارتفع بنسبة 9.8٪ في الربع الأول من السنة المالية 2021-22 التي بدأت في يوليو 2021. وتوضح الإحصاءات المتاحة أن مصر واحدة من أغنى الدول الأفريقية من حيث إجمالي الناتج المحلي لعام 2021.

وعلى وجه التحديد، تمتلك مصر ثاني أعلى ناتج محلي إجمالي في إفريقيا بقيمة 394 مليار دولار، وفقًا لإحصائيات Statista. وعلى الرغم من آثار الوباء، نما الناتج المحلي الإجمالي لمصر في عام 2021. تتمتع البلاد باقتصاد مختلط يستفيد من الوقود الأحفوري والزراعة والسياحة ، وهو مثالي للمستثمرين.

وفقًا لـ Trading Economics ، تعد جنوب إفريقيا الدولة الأكثر تقدمًا في إفريقيا ، حيث تمثل الخدمات 73 ٪ من ناتجها المحلي الإجمالي. تظهر البيانات المتاحة أن الناتج المحلي الإجمالي لجنوب إفريقيا في عام 2021 بلغ 329.53 مليار دولار. يستفيد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من خدمات الأعمال والحكومة والعقارات والتمويل والاتصالات والنقل وغير ذلك.

كما تشير البيانات المتاحة من بلومبيرج إلى أن الاقتصاد الأكثر تصنيعًا في إفريقيا يمكن أن ينمو بنسبة 2٪ في عام 2022 و 2.1٪ في عام 2023. مع وجود أكبر بورصة في القارة ، استقرار الاقتصاد الكلي وفرص مجزية في الإنفاق على الخدمات الاجتماعية.

وتشكل الطاقة المتجددة والسياحة واحتياطي السيولة في الجزائر نقاط استثمار أجنبي مباشر. يعتمد اقتصاد الدولة على النفط والغاز بنسبة 60٪ من ميزانية الدولة. تُظهر المعلومات الواردة من Statista أن إجمالي الناتج المحلي للدولة الواقعة في شمال إفريقيا يبلغ 151.46 مليار دولار اعتبارًا من عام 2021.

مع القوانين الأخيرة التي تشجع الاستثمارات الأجنبية ، تقدم الدولة فرصًا تجارية مجزية للمستثمرين.

5.المغرب

وتظهر السجلات المتاحة المغرب باعتباره خامس أكبر اقتصاد من حيث الناتج المحلي الإجمالي في القارة الأفريقية. وفقًا لـ Statista ، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمغرب 124 مليار دولار اعتبارًا من عام 2021. تعتبر الزراعة والاستثمارات والحكومة وقطاع الإسكان من العوامل التي تحدد النمو. هناك مؤشرات على أن النمو الاقتصادي للبلاد سيرتفع إلى 3.2٪ في عام 2022.

6.كينيا

يمكن القول إن كينيا لديها الاقتصاد الأكثر تقدمًا في وسط وشرق إفريقيا. وفقًا لتوقعات البنك الدولي ، يمكن أن ينمو اقتصاد البلاد المرن بنسبة 4.9٪ في عام 2022 ، بفضل السياسات الاقتصادية السليمة والإدارة والمصادر المتنوعة.

تتوقع تجارة الاقتصاد أن الناتج المحلي الإجمالي لكينيا يمكن أن ينمو إلى ما بعد مستواه الحالي في عام 2021 إلى 107 مليار دولار في عام 2022 و 110 مليار دولار في عام 2023. مع ارتفاع الطلب على السلع والخدمات ، واقتصاد قوي ، وبيئة أعمال مواتية ، تعد كينيا مثالية للاستثمارات في عام 2022 .

تم تصنيف إثيوبيا كثاني أكبر مصدر أفريقي للزهور ومن بين أكبر منتجي البن في جميع أنحاء العالم ، وهي مجزية للمستثمرين. وفقًا للبنك الدولي ، يبلغ عدد سكان البلاد أكثر من 115 مليون نسمة. سجل اقتصاد البلاد نموًا بنسبة 6.1٪ بين العامين الماليين 2019 و 2020. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 93.97 مليار دولار ، على الرغم من الحرب المستمرة في البلاد.

وفقًا لتقرير Worldometer ، يبلغ عدد سكان غانا أكثر من 30 مليون نسمة. تظهر الإحصاءات من Nairametrics أن اقتصاد غانا شهد توسعاً بنسبة 3.9٪ ونمو بنسبة 6.6٪ في الربع الثالث من عام 2021. ووصف التقرير النمو بأنه أسرع معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي في غانا منذ تفشي Covid-19.

اعتبارًا من نهاية عام 2021 ، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 74.26 مليار دولار ، وفقًا لإحصائيات Statista.

وفقًا لتقرير صادر عن CNBC Africa ، تستهدف غانا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8 ٪ مع الفوائد التي تحركها بشكل أساسي حبوب الكاكاو والنفط الخام وإنتاج المعادن.

9-أنجولا

أنجولا غنية بموارد النفط والغاز والأراضي الزراعية. يشير تقرير مخاطر وفرص الاستثمار في أنجولا إلى أن البلاد هي ثاني أكبر منتج للنفط في إفريقيا. وفقًا لـ Statista ، يبلغ إجمالي الناتج المحلي لأنجولا 66.49 مليار دولار. توقعت Trading Economics أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 100 مليار دولار بحلول عام 2022.

تعتبر ساحل العاج واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في إفريقيا ، وهي الوجهة الأولى للمستثمرين في غرب إفريقيا. تظهر الإحصائيات المتاحة أن الدولة هي بوابة تجارية بها فرص مجزية للمستثمرين. وفقًا لـ Statista ، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لساحل العاج في عام 2021 70.99 مليار دولار.

تظهر المعلومات الواردة من بنك التنمية الأفريقي أن الناتج المحلي الإجمالي الإيفواري يمكن أن ينمو بنسبة 6.5٪ في عام 2022. وكشف التقرير كذلك أن النقل والبناء والزراعة والمنتجات البترولية هي التي تقود النمو.