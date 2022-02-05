شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مخطط نقل الوفود داخل شرم الشيخ خلال مؤتمر تغير المناخ COP27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد كل من، المهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالإضافة إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعاً تنسيقياً موسعاً بمقر وزراة النقل لإعداد مخطط نقل الوفود المشاركة فى مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، داخل مدينة شرم الشيخ السياحية خلال فعاليات المؤتمر، وحضر الاجتماع ممثلو وزاراتي الداخلية والخارجية واتحاد الغرف السياحية والشركة الراعية ورؤساء عدد من الشركات المصنعة للأتوبيسات.

يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية بالاستعداد المكثف لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم، وبناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستمرار التنسيق بين الوزارات المعنية للتحضير للمؤتمر.

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل، أن القيادة السياسية وجهت بإخراج هذا الحدث العالمي الضخم على نحو يعكس للعالم التقدم الكبير الذي تشهده مصر في كافة المجالات ومنها مجالي البيئة والنقل الأخضر المستدام وكذلك التحول لاستخدامات الطاقة النظيفة، في إطار جهود الدولة الحثيثة للوفاء بالتزاماتها تجاه الإنسانية بحماية البيئة، وكذا عرض صورة الدولة الحديثة في مصر وجهودها في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030) وخاصة مع اعتبار أن هذا الحدث يمثل أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة على الإطلاق، من حيث عدد المشاركين ومدة انعقادها .

بعدها تم استعراض الخطة المقترحة من وزراة النقل بشأن نقل الوفود خلال المؤتمر لنقل والتي جاءت تحت عنوان خطة النقل الاخضر المستدام مؤتمر المُناخ ( COP27) شرم الشيخ 2022 والتي تضمنت خطة استخدام منظومة وسائل النقل الجماعى الكهربائية (الاتوبيسات والميني باصات والسيارات الكهربائية ) وجهود الدولة لدعم التوسع فى انتاج وتصنيع المركبات الخاصة بها، وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية باستغلال المؤتمر كنواة لتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء مستدامة، وكذلك تم استعراض مكونات منظومة إدارة النقل الحضري في المدن الخضراء الذكية وطرق وآلية تقديم المنظومة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المتخصص والإجراءات والآليات التي سوف يتم اتخاذها خلال المؤتمر لتسهيل تنقل الوفود المشاركة عبر وسائل مواصلات كهربائية حديثة صديقة للبيئة وسبل توحيد الجهود المبذولة من جانب عدد من الوزارات والجهات المعنية بملف منظومة وسائل النقل الجماعى الكهربائية.

وأشار وزير النقل إلى الجهود المبذولة للتوسع فى وسائل النقل الجماعى الصديقة للبيئة، موضحاً أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات لتصنيع أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى محلياً، لتشغيلها فى العاصمة الإدارية الجديدة، كما تم وضع مخطط مع الشركات المصنعة للاتوبيسات لتصنيع نحو 300 أتوبيساً تعمل بالكهرباء، ستكون جاهزة للعمل بمدينة شرم الشيخ قبل انعقاد قمة تغير المناخ، مشيرا إلى مخطط إنشاء الجراجات الخاصة بهذه الأتوبيسات وإعداد وتجهيز غرفة العمليات والتحكم وتوفير أماكن الإقامة والإعاشة للسائقين والفنيين وأطقم العمل وتجهيز المحطات الرئيسية بما يتناسب مع المؤتمر وفعالياته، وكذا مخطط اسناد ادارتها وتشغيلها لإحدى شركات القطاع الخاص وكذلك مخطط تسيير سيارات كهربائية صغيرة بالتعاون مع الشركات المتخصصة في التصنيع والادارة والتشغيل

ومن جانبه، أكد وزير الكهرباء على استعداد تسخير الوزارة لكافة امكانتها لمنظومة النقل الاخضر المستدام من خلال مد الكابلات الكهربائية المطلوبة للجراجات.وتوفير أحمال الطاقة الكهربائية الكافية لشحن الحافلات بالجراجات والمحطات الرئيسية والعمل علي وجود نقاط شحن كهربائي للحافلات في المحطات الوسطية وتوفير وحدات الدعم الكهربائي الطارئة لشحن الحافلات في المطار والجراجات والمحطات الرئيسية، بالاضافة الى التنسيق مع المحافظة والشركات المنتجة فيما يخص الجراجات والمحطات وإعداد وتجهيز المخارج الكهربائية التي تتناسب مع الشحن الكهربي للحافلات.

فيما أكدت وزيرة البيئة، أن اتفاقية الدولة المضيفة التي ستوقع عليها مصر ضمن اجراءات استضافتها لمؤتمر المناخ القادم، تضم في متطلباتها التحول للنقل المستدام، ومصر ستقدم رسالة هامة خلال استضافتها للمؤتمر بإطلاق "شرم الشيخ خضراء" من خلال محاور مختلفة ومنها الاعتماد على وسائل النقل الصديقة للبيئة في التنقل داخل المدينة وفعاليات المؤتمر، كأحد مكونات نموذج مصر نحو تطبيق مفهوم النقل المستدام كأحدى آليات التخفيف من آثار تغير المناخ، ومنها المبادرة الرئاسية لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي وتصنيع أتوبيسات النقل العام التى تعمل بالكهرباء.

وناقشت وزيرة البيئة آليات توفير شبكة مواصلات صديقة للبيئة لنقل المشاركين خلال فعاليات المؤتمر، سواء أتوبيسات النقل العام، أو الاتفاق مع تطبيقات المواصلات الخاصة بالسيارات المؤجرة والتاكسي، مع مراعاة ان تكون صديقة للبيئة، بحيث يمكن للشركات المشغلة لتلك السيارات أن تحصل على لقب "أصدقاء COP27" على غرار ما يتم في مؤتمرات العالم، مشيرة إلى اجراء دراسة لحساب خفض الانبعاثات الناتج عن تحول وسائل النقل داخل المدينة من الوقود الاحفوري إلى الغاز الطبيعي والكهرباء، وتأثير ذلك على الصحة والبيئة. وأشارت وزيرة البيئة إلى دراسة متطلبات اتفاقية الدولة المضيفة وسكرتارية اتفاقية المناخ، وما تم تنفيذه بها خلال المؤتمرات الماضية لوضع خطة عمل مناسبة لآلية تنفيذ الاتفاقية في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ.

كما أشار اللواء خالد فودة رئيس محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ هى أيقونة السلام، فضلا على أنه يتم اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بتحويلها لمدينة خضراء بناءا على توجيهات القيادة السياسية ، وستكون واجهة مشرفة لمصر خلال فعاليات المؤتمر أمام الرأي العام العالمي وان المحافظة ستضع كافة امكانتها للمساهمة في إنجاح هذا المؤتمرالعالمي.