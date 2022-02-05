شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من إقلم شفشاون.. الأزمة تنفرج.. 50 سنتى تفصلنا عن الطفل ريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجميع يترقب اللحظة التى سيخرج فيها الطفل ريان صاحب الـ5 سنوات من البئر الذى سقط فيه منذ 5 أيام، ومنذ اللحظة الأولى لتداول أخبار عن سقوط الطفل ومساعى إنقاذه، ويتابع تليفزيون الخليج 365 الأمر بشكل مباشر من مكان الإنقاذ.

ويقدم تليفزيون الخليج 365 بثا مباشرا لحظة بلحظة لرصد مستجدات الوضع هناك، كما يتواصل مع العديد من الصحفيين المغاربة الذين يكشفون تطورات الأوضاع.

وفى تصريحات خاصة لـ"تليفزيون الخليج 365"، قال الصحفى المغربى السوسى، إن عملية الحفر لإنقاذ ريان مازالت مستمرة بوتيرة منتظمة ومستقرة.

وأضاف السوسى، أنه صباح اليوم كان هناك مؤتمر صحفى بخصوص الأمر، واستعرضوا العديد من المعلومات بشأن ريان، وأكدوا أن الصور واللقطات الملتقطة له داخل البئر تقول إنه تحرك عن وضعيته الأولى، وهو الأمر المبشر الذى يقول إنه مازال حيا ويتحرك.