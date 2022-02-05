مذبحة في عش الزوجية.. 5 جثث داخل شقة العروس قبل أسبوعين من الفرح (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ارتفعت حصيلة ضحايا المذبحة البشرية بمنطقة أبو الفداء بحي الزمالك في القاهرة، إلى 5 قتلى بعد وفاة الناجية الوحيدة-والدة العروس "منى. م" (58 سنة) -، متأثرة بإصابتها بطلق ناري على يد عريس ابنتها.

وقال مصدر مقرب من الضحايا، إن الناجية الوحيدة "منى م." لقيت مصرعها منذ قليل، متأثرة بإصابتها بطلق ناري، أثناء محاولة إسعافها داخل إحدى المستشفيات.

شهدت منطقة الزمالك، مساء أمس الجمعة، قيام الزوج "شمس الدين ش." (22 سنة) قتل عروسه "نور" _20 سنة "، وشقيقته " شيرين ش. "، وزوجها "خالد "، ثم أنهى حياته بإطلاق النار على نفسه.

وأوضح المصدر-رفض ذكر اسمه-أن المتهم "شمس" عقد قرانه على المجني عليها الأولى، منتصف يناير الماضي، بإحدى دور المناسبات بمدينة المنصورة، وكان مقرر إقامة حفل زفافهما منتصف فبراير.

وأضاف المصدر، نشبت خلافات بين المتهم وعروسه، فتم عقد جلسة صلح بشقة سكنية استأجرها المتهم بمنطقة الزمالك، بحضور العروس ووالدتها وشقيقة العريس وزوجها، وأثناء مناقشة المشكلات للعمل على إنهائها والتوصل لحل يرضى الجميع، حدثت مشادة كلامية بين المتهم وعروسه.



وقال مصدر أمني، إن المتهم أخرج سلاح ناري غير مرخص كان بحوزته، وهدد زوجته ووالدتها بإطلاق النيران عليهن، وعندما تدخل زوج شقيقته لمنعه وتهدئته خرجت من السلاح رصاصة أدت إلى مقتل زوج شقيقة المتهم في الحال، وتسبب مشهد الدماء السائلة من جثة زوج شقيقته في إحداث حالة هياج له.

وأشار المصدر إلى أن المتهم انتابته حالة من الهياج بعد سقوط ضحيته الأولى، فوجه السلاح ضد زوجته وأطلق عليها النيران، ثم قتل شقيقته بإطلاق النيران عليها أيضا، ثم أطلق الرصاص على والدة زوجته، وعندما تيقن أنه تخلص من الجميع أطلق النيران على نفسه.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وعثر على جثث رجل وزوجته وشقيقته وزوجها، بينما عثر على حماته مُصابة، ثم فارقت الحياة داخل المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 205 لسنة 2022، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.