الدفاع المدني ينقذ سكان شقة بالطالبية من الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكن رجال الدفاع المدني بالجيزة من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة الطالبية غرب المحافظة دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من العقار رقم 23 شارع خالد بن الوليد متفرع من عثمان محرم.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٣ سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع مدير قطاع الغرب.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة، وأمكن محاصرة النيران والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الوحدات المجاورة.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.