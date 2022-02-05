الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 19 مليار جنيه قيمة قضايا في شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 295 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و19 مليار جنيه قيمة قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال شهر على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها إدارات الأموال العامة والتهرب الضريبي، ومباحث الكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 41145 قضية تموينية متنوعة، وضبط 348710 حالة في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها 295.093.084 مليون جنيه.

وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، وضبط 8289 قضية في مجال التهرب الضريبي:- ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهي - تنفيذ أحكام- تحرى مدين ولجان فحص، بمبالغ مالية بلغت 19,043,285,624 مليار جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 26.453.622 مليون جنيه.

وفي مجال قضايا الأموال العامة، تم ضبط 116 قضية في مجال مكافحة جرائم النقد والتهريب - الاختلاس والإضرار بالمال العام – الاحتيالات المصرفية – الكسب غير المشروع - التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بقيمة إجمالية بلغت 518.577.561 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.