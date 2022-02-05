سلسلة أعاصير مدمرة والموج 12 مترا.. الأرصاد تكشف موقع أقوى عاصفة على الكوكب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه في ظل وقوع نصف الكرة الجنوبي في فصل الصيف وارتفاع درجة حرارة المحيط واختلاف اتجاه الرياح تتكون الأعاصير في هذه الفترة هناك.

وأكدت الهيئة، في بيان، اليوم السبت، على أنه في ظل الأحوال الاقتصادية الذي تعيش فيها جزيرة مدغشقر فهي تتعرض الآن لسلسة من الأعاصير الجوية التي تسببت في الكثير من الوفيات والدمار في البلاد، وما زالت تعاني جزيرة مدغشقر في المحيط الهندي من الموت والدمار الذي أحدثه الإعصار المداري آنا الأسبوع الماضي، وتستعد مدغشقر لإعصار خطير آخر يضرب البلاد.

وشددت الهيئة على أنه تؤثر على الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة عاصفة تعتبر أقوى عاصفة على الكوكب بسبب تسارع مخيف في الشدة بين عشية وضحاها، وهي تعادل الآن إعصارًا من الفئة 4 في المحيط الأطلسي مع رياح مستدامة تقترب من 145 ميلاً في الساعة (230 كم / ساعة) وارتفاع أمواج يصل إلى 12 مترا وكميات كبيرة من الأمطار.

وتابعت: يقع إعصار باتسيري المداري (بات سي راي) شمال الجزر البركانية لموريشيوس ولاريونيون مع تنبؤات تشير إلى احتمال وقوع مدمر على الساحل الشرقي لمدغشقر في نهاية هذا الأسبوع.