"تنمية الريف": 1667 شركة انتفعت حتى الآن من تطبيق حزمة التيسيرات المالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، أن 1667 شركة، من بين الشركات المتعاقدة على أراضي المشروع القومي الـ 1.5 مليون فدان، قد انتفعت من تطبيق حزمة التيسيرات المالية المتكاملة، التي أعلنت عنها وطبقتها شركة تنمية الريف المصري الجديد على مدار الشهور الماضية وحتى الآن.

كانت شركة تنمية الريف المصري الجديد قد أقرت مؤخراً حزمة من التيسيرات لصالح المنتفعين بأراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان، شملت إلغاء الفوائد على فترات السماح، ومد فترات السماح والسداد للمنتفعين بأراضي "الريف المصري الجديد"، مع منحهم مهل إضافية لحين انتهاءهم من إجراءات توفيق أوضاعهم وإتمام الإجراءات المستندية والبنكية الخاصة بأراضيهم.

هذا بالإضافة إلى إعلان شركة تنمية الريف المصري الجديد منذ أيام عن تيسيرات أخرى لمنتفعي المشروع القومي من شركات صغار المزارعين والشباب، حيث قرر المهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، فتح باب تلقي طلبات التعديلات التي تتم على هيكل رأسمال شركات الإدارة، المؤسسة من صغار المزارعين والشباب، والمخصص لهم قطع أراضي بالمشروع القومي المليون ونصف المليون فدان، وذلك حتى يوم 31 مارس 2022 مع مراعاة ألا تزيد التعديلات التي تتم على هيكل رأس المال - في أي وقت من الأوقات - عن 60% من إجمالي قيمة رأس المال، سواءً الناشئة عن تداولات بين الشركاء أو تداولات بدخول شركاء جدد مع مراعاة سداد الرسوم المقررة على هذه التعديلات، وفقاً للقواعد المنظمة لهذا الشأن.

كما أوضحت "شركة تنمية الريف المصري الجديد" ضرورة قيام الشركات التي سبق لها إجراء تعديلات على هيكل الشركاء بها، بمراعاة عدم تجاوز التعديلات الجديدة النسبة المشار إليها (60% من إجمالي قيمة رأس المال) كشرط لازم لقبول الطلب.