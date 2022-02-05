وزير الثقافة توجه بترجمة كتاب "سنوات الخماسين" للراحل ياسر رزق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، خلال مناقشة كتاب سنوات الخماسين للكاتب الراحل ياسر رزق بمعرض القاهرة الدولي للكتاب: إننا سعداء بانعقاد هذه الندوة وأصررنا على عقدها في موعدها دون تغيير، رغم رحيله.

وأضافت وزيرة الثقافة، خلال كلمتها، أنه خلال فترة رئاستها لدار الأوبرا المصرية تعرضت لمواقف صعبة جدا ووجدت منه دعما كبيرا وغير محدود، وكان على اتصال مباشر بها إما بنصيحة أو مقترحات أو بأفكار عظيمة، والدعم الذي كان يمثله لها كان كبيرا جدا.

وتابعت الوزيرة: سنشرع في تنفيذ الأفكار التي طرحها المشاركون في مناقشة الكتاب، ومن المهم أن يتم ترجمة الكتاب فورا إلى اللغات الأخرى.

وانطلقت منذ قليل، ندوة مناقشة كتاب "سنوات الخماسين" للكاتب الصحفي الكبير الراحل ياسر رزق، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قاعة ضيف الشرف مبنى بلازا ٢.

الندوة تناقش الكتاب وأحداثه التي ترصد مرحلة من أهم المراحل التاريخية في حياة مصر.

ويتحدث في الندوة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومحمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والكاتب الصحفي أحمد الجمال، ويدير الندوة الدكتور سامى عبد العزيز، ويحضرها لفيف من كبار الصحفيين من زملاء ياسر رزق وتلاميذه وأسرته.​