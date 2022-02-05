موقع الرئاسة ينشر فيديو لنشاط الرئيس السيسي خلال ثالث أيام زيارته للصين

القاهرة - سامية سيد - نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فيديو يبرز نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعاصمة الصينية، بكين، في اليوم الثالث خلال زيارته، حيث استقبل الرئيس الصيني شي جين بينج، الرئيس السيسي.

وبحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الصيني، وكبار القادة والمسئولين في بكين، تعزيز العلاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك، تلاه سبل دفع العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

والتقط المشاركون فى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين فى العاصمة الصينية بكين، صورة تذكارية، جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي مع زعماء ورؤساء وقادة الدول المشاركة في الحفل.