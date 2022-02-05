شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: طرح 9 آلاف طن سلع غذائية يوميا لصرف مقررات فبراير لأصحاب البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استمرار شركتى الجملة العامة والمصرية التابعتين للقابضة الغذائية، إحدى شركات وزارة التموين، في صرف نحو 9 آلاف طن من السلع الأساسية إلى منافذ صرف السلع التموينية "“ بقالى التموين، جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية" ، وذلك من خلال 1500 مخزن على مستوى الجمهورية، وتشتمل على 3 آلاف طن زيت، و4 آلاف طن سكر، وألف طن أرز، وألف طن مكرونة .

وتواصل المنافذ التموينية والبالغ عددها 40 ألف منفذ صرف المقررات التموينية عن فبراير الجاري، لأصحاب البطاقات التموينية، من التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساءً وخلال أيام العطلات الرسمية والإجازات.

وشددت وزارة التموين على جميع منافذها، بضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة بصرف المقررات سواء المتعلقة بالمواعيد أو الأسعار، محذرة من عقوبات رادعة في حالة عدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، كما حذرت وزارة التموين منافذ صرف المقررات من عقوبة عدم الالتزام بأسعار السلع الرسمية لسلع المنظومة التموينية، وكذلك الحصص المحددة لكل فرد على البطاقة التموينية من السلع الأساسية، والتي حددها التوجيه الوزاري رقم 24 الصادر العام الماضي.

وحدد التوجيه الوزاري رقم 24 حصة شهرية من السلع الاستراتيجية التي تصرف للمواطن على البطاقة التموينية، بواقع 2 كيلو سكر، وزجاجة زيت طعام لتر أو 800 ملي، وبحد أقصي 4 زجاجات زيت لكل بطاقة مهما بلغ عدد مستفيديها، وكيلو أرز للبطاقة أقل من 4 أفراد، لتزيد إلى 2 كيلو للبطاقة التي بها 4 مستفيدين فأكثر .

وفي حال عدم رغبة صاحب المواطن في صرف مقرراته من السلع الاستراتيجية، يمكنه الاختيار بحرية من قائمة المنظومة التي تضم الآن 26 سلعة، منها السلع الأساسية كالزيت والأرز والسكر والمكرونة، بالإضافة إلى الخل، الصلصة، الحليب الجاف، الجبن، مسحوق الغسيل، الشاي، المسلي الصناعي، البسكويت.

وشددت وزارة التموين على جميع منافذها التموينية، على ضرورة الالتزام بصرف المقررات التموينية الشهرية للمواطنين بالأسعار الرسمية، ووفقا للحصص المقررة لكل فرد دون إجبار المواطن على صرف سلع بعينها دون أخري، السكر بسعر 10.5 جنيه، والزيت بسعر 25 جنيها للتر ، و 800 ملي بـ21 جنيها، ويصرف الأرز بسعر 8 جنيهات للكيلو .