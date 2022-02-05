شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة التقدم أكثر من مرة.. 7 معلومات عن تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

1 - التقديم متاح فقط لجمبع الطلاب المصريين الحاصلين علي الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة مئوية 55 أو أكثر لعامى 2021 و2020 ومن لم يتم قبولهم في إحدي الجامعات الخاصة أو الأهلية سابقا.

2 - يقوم الطالب بتسجيل بياناته علي مسئوليته الشخصية بعد الاطلاع علي الحدود الدنيا للتقدم وعدد الأماكن المتاحة.

3 -في حالة إذا كان عدد الطلاب المتقدمين لأي كلية مساويا لعدد الأماكن الشاغرة يتم قبول جميع الطلاب، أما إذا كان عدد المتقدمين أكبر من عدد الأماكن الشاغرة يتم الترتيب علي حسب المجموع الأكبر يظهر للطالب الكلية التي تم ترشيحه لها كما يظهر للجامعة قائمة بالطلاب الذين تم قبولهم بكلياتها.

4 - تقوم الجمعة بإخطار الطلاب بقبولهم مع السماح بفترة لا تزيد عن 48 ساعة لسداد المصروفات.

5 -بعد 48 ساعة يتم حصر الطلاب المسددين لمصروفات ويعتبر الطالب غير المسدد مكانا شاغرا للمرحلة القادمة.

6 -يحق للطالب إعادة التقدم أكثر من مرة لحين قبوله.

7 -يحق للطالب تسجيل رغبة واحدة فقط فى المرحلة.