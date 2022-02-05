شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى طوكيو يلتقى رئيس مجلس الأعمال اليابانى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى سفير مصر في اليابان محمد أبو بكر، مع Jun Karube، رئيس مجلس الأعمال الياباني المصري، حيث أشار السفير إلى ما يمثله العام الجاري من خصوصية على صعيد العلاقات المصرية اليابانية، وذلك في ضوء الاحتفال بعدة مناسبات توثق مدى عمق وتاريخية الأواصر التي تربط بين الدولتين.

أضاف السفير المصري، أن حجم الأعمال التي يتم إنجازها بإيقاع سريع في الوقت الراهن وعلى مختلف المستويات كان له الأثر الأكبر في جذب العديد من الشركات الأجنبية من أجل الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في مصر، وهو ما ينعكس كذلك على الشركات اليابانية التي تسعى للفوز بهذه الفرص الاستثمارية.

من جهته، أشار رئيس مجلس الأعمال في هذا الصدد إلى أهمية مصر بالنسبة لمجتمع الأعمال باليابان، بالإضافة لشغف المجتمع الياباني بالحضارة المصرية، الأمر الذي يقوم مجلس الأعمال المشترك معه ببذل جهود حثيثة من أجل جذب المزيد من الشركات اليابانية للاستثمار في مصر.

تطرق الاجتماع أيضا إلى أن قمة "تيكاد 8" المقبلة المنتظر أن تستضيفها تونس خلال العام الجاري ستكون فرصة هامة لكي يضطلع مجلس الأعمال المشترك في البلدين بمسئولية كبيرة إزاء استثمار ذلك الحدث الضخم من أجل اتخاذ خطوات ملموسة لتعميق أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين سواء على صعيد التعاون الثنائي أو من خلال التعاون الثلاثي في أفريقيا.