شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية: بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للتعين بوظيفة معاون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اليوم السبت المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبو زيد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين بمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، من دفعة 2019 والتي تجرى بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

وأكدت النيابة الإدارية على ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة والتي تتضمن الآتي:

-الحضور قبل الموعد المحدد لكل متقدم بساعة على الأقل و المعلن على الموقع الرسمي للنيابة الإدارية.

-الدخول من بوابة رقم 2 بأصل بطاقة الرقم القومي.

-عدم حمل الهاتف المحمول خلال إجراء المقابلة الشخصية.

-الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من ڤيروس كورونا والتي تشمل ارتداء الكمامة وواقي الوجه ومراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي.