شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: حملات على محطات الوقود للتأكد من بيع المواد البترولية بالسعر الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية، الحملات الرقابة على محطات الوقود، من خلال مصلحة الدمغة والموازين وذلك للتأكد من توافر المواد البترولية، وطرحها بالسعر الرسمي .

وتقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين، باختبار العدادات داخل محطات الوقود، حيث تمتلك المصلحة أجهزة قياس تقوم بقياس أعيرة عدادات الوقود والتأكد من مدى التزام أصحاب المحطات بتشغيل العدادات وفقا للمواصفات القياسية، وذلك للتأكد من عدم التلاعب فى أعيرة العدادات، وتحرير محاضر للمخالفين.

كما تتابع الحملات الرقابية مدي التزام محطات الوقود بصرف السولار بنفس الأسعار دون أي زيادة وفقا لقرار لجنة تسعير المواد البترولية، والتي أوصت بتثبيت سعر السولار والكيروسين ، نظرا لاستخدام سيارات نقل المواد الغذائية والمواصلات للسولار .