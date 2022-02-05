شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعرض قصة نجاح 3 شباب حصلوا على دورة فندقية وأصبحوا أصحاب أعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن قصة نجاح لـ 3 شباب من خريجي الفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بالكوثر بسوهاج، قاموا فور تخرجهم من المشروع القومي للنهوض بمهارات الشباب الذي تنفذه وزارة القوي العاملة ضمن مبادرة "مهارتك أساس مهنتك" بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وهيلتون الأقصر ، بعمل مشروع يتمثل في "مطعم تيك أواي وديليفري" باسم "طاجن حواوشي"، وبذلك أصبحوا أصحاب أعمال، فضلا عن قيامهم بتوفير 9 فرص عمل للشباب للعمل معهم من أبناء المحافظة.

وقال وزير القوى العاملة: إن ذلك يأتي في ظل توجه الدولة المصرية لريادة الأعمال والتي تعد جزء من كافة التدريبات المهنية التي تنفذها الوزارة في كل الدورات التدريبية داخل مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة التابعة لها بالمحافظات .

تلقى الوزير تقريرا بذلك من الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج ، أشار فيه إلي أنه تنفيذا لتكليفاتكم بمتابعة خريجي دورات الفندقة الشاملة وتوفير فرص عمل ومساعدتهم في فتح مشروعات خاصة بهم تمكن ثلاثة من خريجي الدورة الثانية للفندقة الشاملة من افتتاح مطعم للمأكولات بسوهاج وهم : محمد هاني يبلغ من العمر 27 سنة، حاصل على بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية، وعبد الهادي عبد الجواد 25 سنة، حاصل علي معهد سياحة وفنادق، ومحمد عبدالعال 22 سنة، حاصل علي دبلوم صنايع .

وفي لقاء مع الشباب الثلاثة ، قدموا قصة نجاحهم حتى يحذو باقي الشباب بها ، حيث ذكر محمد هاني أنه استطاع أن يلتحق بالدورة الثانية للفندقة الشاملة بعد اجتيازه المقابلة، وتدرب لمدة أربع أسابيع بمركز التدريب المهني بالكوثر، فضلا عن أسبوعين بفندق الهيلتون بالأقصر علي أعمال الفندقة بشكل متميز في أقسام المطبخ والمطعم وتجهيز المأكولات ، وفي أثناء التدريب راودته فكرة امتلاك مطعم غير تقليدي يقدم مأكولات متميزة بطرق عرض متنوعة بالاشتراك مع مجموعة زملائه في التدريب.

ووصف الشاب محمد هاني المطعم بأنه أنه يقدم المأكولات للزبائن ، وأنه متخصص في تقديم كافة أصناف الحواوشي، والمكرونة، والكبدة، والكفتة، والأرز وغيرها من الوجبات فضلا عن تقديم العديد من أطباق الحلويات.

أما الشباب الثاني عبدالهادي عبدالجواد ، فيشير إلي أنه أيقن أن التدريب الفندقي الذي وفرته وزارة القوي العاملة هو فرصته لتحقيق حلمه بأن يصبح صاحب مطعم خاص، لافتا إلي أنه خريج سياحة وفنادق، وسعي لاكتساب كل الخبرات العالمية التي تدرب عليها سواء في سوهاج بمركز التدريب المهني أو في أحد فنادق الأقصر ليشترك مع زملائه في مطعم بمكان حيوي بسوهاج يجذب الزبائن بتقديم مأكولات صحية بطرق العرض التي تقدمها الفنادق الكبري وأنه يعمل داخل مطعمه علي إعداد الوجبات وتجهيزها.

ويستكمل الشباب الثالث محمد عبدالعال قصة النجاح قائلا : إنه كان سعيداً جدا بالتحاقه بالدورة الثانية للفندقة الشاملة التي أعدتها ليكون متخصصا في تجهيز المأكولات، وأنه اشترك مع زملائه في تدبير التكلفة المالية لإنشاء المطعم وتجهيزه بشكل لائق، وإنهاء كافة الإجراءات القانونية لترخيصه .

ويشير الدكتور هشام أبو زيد مدير المديرية إلي أن التدريب الفندقي يتم بالتعاون بين وزارة القوي العاملة، وبرنامج الأغذية العالمي، وفندق هيلتون الأقصر لتدريب الشباب والفتيات علي أعمال الفندقة الشاملة لمدة ستة أسابيع منها أربع أسابيع بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوي العاملة والذي تم تجهيزه بأحدث المعدات الفندقية، فضلا عن اسبوعين بفندق هيلتون الأقصر.