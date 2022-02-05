شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحان الثانوية العامة وموعد تسليمها للمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المدارس الثانوى استلام أوراق التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، من الطلاب، فيما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأوراق المطلوبة وتشمل" طباعة الاستمارة الإلكترونية من موقع وزارة التربية والتعليم وصورة البطاقة الشخصية للطالب وصورة البطاقة الشخصية لولي الأمر وشهادة الميلاد الأصلية للطالب إضافة إلى 2 صورة منها، و6 صور شخصية مقاس 4×6 خلفية بيضاء مدونا عليها اسم الطالب بالكمبيوتر، و2 طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10جنيهات، وايصال سداد رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022 من البريد أو فوري و2 صورة من الايصال.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم وضع الأوراق والمستندات فى حافظة شفافة عبارة عن دوسيه بلاستيك، وتسليمها إلى المدرسة إضافة إلى إيصالات سداد رسوم تأمين التابلت الأصل وصورتان منه حيث يسدد الطالب مبلغ تأمينى قدره 105 جنيهات)، ووصل رسوم دخول الامتحان الأصل + صورتان منه 210 جنيها، ووصل رسوم المصاريف الدراسية الأصل بملبغ 510 جنيهات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن استلام الأوراق من الطلاب والاستمارة مستمر حتى مارس المقبل.