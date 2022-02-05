شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يشارك فى اجتماعات الدورة الـ35 لقمة الاتحاد الإفريقى بأديس أبابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري،‬⁩ اليوم السبت، في اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي المُنعقدة بأديس أبابا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ -في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- "وزير الخارجية ‫سامح شكري‬⁩ يُمثل مصر في اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي المُنعقدة بأديس أبابا".

وتتناول القمة مختلف القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة القارية، ومن بينها حالة السلم والأمن في القارة ومواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وظاهرة تغير المناخ والتكامل الاقتصادي والاندماج القاري.

ومن المقرر، أن يلتقي وزير الخارجية على هامش مشاركته هناك بعدد من نظرائه الأفارقة، وذلك للتباحث حول أوجُه التعاون وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية، بجانب تبادل وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك.