شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تبدأ إجراء مقابلات المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه مع بدء إجازة نصف العام لطلاب المدارس تجرى المديريات التعليمية مقابلات الأعضاء المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة ما بين رؤساء لجان ومراقبين ورؤساء مراكز توزيع أسئلة الامتحانات، موضحة أن هناك لجانا مشكلة بالمديريات التعليمية لإجراء المقابلات خلال إجازة نصف العام، ومن المقرر أن تستمر المقابلات لما بعد انتهاء الإجازة أى بداية الفصل الدراسى الثانى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نبهت فى خطاب لها، على الإدارات التعليمية بإخطار المرشحين للحضور أمام اللجنة المشكلة لعقد المقابلات في المواعيد المحددة وفقاً لكل مديرية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم إحالة المتخلفين عن إجراء المقابلات الشخصية للتحقيق بمعرفة المديريات أو التوجه إلى الإدارة العامة للامتحانات لإجراء المقابلة الشخصية الخاصة بهم واستلام إفادة لتقديمها للشئون القانونية، مؤكدة: أنه سيتم إحالة الذين انطبقت عليهم شروط التسجيل وامتنعوا عن التسجيل للتحقيق بمعرفة المديرية وإفادة الوزارة بنتيجة التحقيق.

وشددت وزارة التربية والتعليم، علي اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلي أن في إطار الإجراءات التي تبذلها الوزارة استعدادا لبدء أعمال امتحانات الثانوية العامة على الوجه الأمثل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022.