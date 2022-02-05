شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 6.25 جنيه.
- البصل الأبيض 4 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
- الكوسة بـ 13 جنيها.
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 11.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان العروس بـ12.5 جنيه.
- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها.
- الفلفل الألوان بـ34 جنيها.
- الليمون بـ 13.5 جنيه.
- البسلة بـ11 جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- فاصوليا خضراء بـ22 جنيها.
- تفاح إيطالى بـ23 جنيها.
-يوسفي سكرى بـ7 جنيهات.
-برتقال بسرة بـ7 جنيهات.
-برتقال بلدى بـ5 جنيهات.
-الفراولة بـ14 جنيها.