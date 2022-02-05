شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: طلاب الجامعات يشاركون فى تشجيع المنتخب بالكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن وزارة التعليم العالي، سوف ترسل طائرتين تقل عددًا من طلاب الجامعات المصرية إلى الكاميرون لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية المقرر له غدًا الأحد 6 فبراير، لتشجيع المنتخب القومي المصري في مباراته أمام المنتخب السنغالي.

يذكر أن وزارة التعليم العالي استطاعت توفير الدعم المادي لتكاليف سفر هؤلاء الطلاب من خلال عدد من الرعاة.

كما اختارت الجامعات الطلاب المرشحين لهذه المهمة الوطنية من خلال قوائم الطلاب المُتميزين في مجالات الأنشطة الطلابية المختلفة.

ونتمنى لفريقنا القومي كل التوفيق والنجاح في رفع اسم مصر دائمًا.