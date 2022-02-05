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محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير نفق زهراء المعادى

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القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم أعمال التوسعات الجارية بنفق زهراء المعادي والذي يربط المعادي بزهراء المعادي والاتوستراد ضمن الأعمال التي تنفذها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة .

 

 

رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء ابراهيم عوض السكرتير العام المساعد واللواء ايهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة ورئيس حي البساتين 

 

 

وكان محافظ القاهرة تابع أمس جهود شفط مياه الأمطار من الشوارع بالتزامن مع التقلبات الجوية 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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