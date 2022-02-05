شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية تحتفل بعيد الشرطة برفقة "قادرون باختلاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص قطاع الأحوال المدنية على مشاركة أطفال قادرون باختلاف في احتفالات عيد الشرطة السبعين، وفقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق.

ووزع الضباط بقطاع الأحوال المدنية الهدايا على الأطفال، شملت أعلام الجمهورية، و"أكواب" ومظلات رأس وقناع وقاية من فيروس كورونا بشعار عيد الشرطة الـ70 والسماح بالتقات الصور مع المعدات، فضلًا عن شرح لهم أهمية سيارات الأحوال المدنية المتنقلة، التي استحدثها القطاع بإشراف اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية.

وكان قطاع الأحوال المدنية أقام جناح بمعرض المعدات الحديثة بأرض العروض بأكاديمية الشرطة أثناء الاحتفال بعيد الشرطة رقم 70، تضمن المعرض 3 مركبات مراكز تكنولوجيه متنقله تعمل بالطاقه الشمسيه وقدمت للمدعويين للحفل كافه خدمات القطاع من مصدرات مميكنه شهادات ميلاد ووفاه وزواج وطلاق

ترجمه فوريه لكافه مصدرات القطاع لـ 17 لغة أجنبية، وبطاقات الرقم القومي واستخدم بها جهاز التابليت لتصوير المواطنين ورفع بصامتهم الكترونيا بها.

وحرصت وزارة الداخلية على تطوير 150 مقرا للأحوال المدنية، ليصبح إجمالي ما تم تطويره 310 مقارً، وتطوير 44 مقرا للجوازات والهجرة، و15 مقرا لتصاريح العمل.

وتوجه الأحوال المدنية مراكز نموذجية متحركة لاستخراج البطاقات والأوراق بالمجان للعاملين بالمشروعات القومية مثل "العاصمة الإدارية وشرق التفريعة ومدينة العاملين الجديدة"، وغيرها.

يذكر أن هناك ثورة تطوير حقيقية يشهدها قطاع الأحوال المدنية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضاري يليق بالمواطن.

واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.