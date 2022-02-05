السيسي يجري محادثات مع ولي عهد أبوظي وأمير قطر وسكرتير الأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي محادثات جانبية في العاصمة الصينية بكين مع عمران خان، رئيس وزراء باكستان، والرئيس شوكت ميرزاييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، والشيخ محمد بن زياد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، والأمير تميم بن حمد آل ثان، أمير دولة قطر.

كما أجرى الرئيس السيسي محادثات جانبية مع سكرتير عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وذلك على هامش مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الصيني "شي جين بينج" صباح اليوم على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين.

​