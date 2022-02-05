شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار × 3 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض النصائح لحماية الأجهزة الكهربائية من تذبذ التيار الكهربائي و الخطوات التي يجب اتباعها عند التعرض لتذبذ التيار وهى كالاتي :

1- يُفضل استخدام المشتركات الكهربائية متعددة الفتحات، والمزودة بحماية من اندفاع التيار.

2- يتم فصل جميع الأجهزة عن القابس الكهربائى المباشر (البريزة).

3- يتم الانتظار لعدة ثواني عند عودة التيار الكهربائى قبل توصيل الأجهزة مرة آخرى.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تحديد القواعد الخاصة ببيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية وأسعارها من اختصاص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، موضحا أن أسعار بيع الكهرباء للسيارات الكهربائية ستكون على الجهد المتوسط والمنخفض.

وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك لجنة وزارية تضم وزارات الإنتاج الحربى وقطاع الأعمال والكهرباء والتجارة والصناعة هى المسئولة عن وضع تصور للتوسع فى السيارات الكهربائية فى مصر، مؤكدا أن كل وزارة تقوم بدورها داخل اللجنة وفقا لاختصاصتها.

وأوضح شاكر أن دور وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يقتصر على تلبية احتياجات محطات شحن السيارات الكهربائية، لافتا إلى أن الشبكة القومية للكهرباء يوجد بها احتياطى يومى يصل إلى 15 الف ميجا وات يمكن الاستفادة بجزء كبير من هذا الاحتياطى فى شحن السيارات الكهربائية.