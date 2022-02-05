شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار × 3 خطوات والان مع تفاصيل الخبر
1- يُفضل استخدام المشتركات الكهربائية متعددة الفتحات، والمزودة بحماية من اندفاع التيار.
2- يتم فصل جميع الأجهزة عن القابس الكهربائى المباشر (البريزة).
3- يتم الانتظار لعدة ثواني عند عودة التيار الكهربائى قبل توصيل الأجهزة مرة آخرى.
وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك لجنة وزارية تضم وزارات الإنتاج الحربى وقطاع الأعمال والكهرباء والتجارة والصناعة هى المسئولة عن وضع تصور للتوسع فى السيارات الكهربائية فى مصر، مؤكدا أن كل وزارة تقوم بدورها داخل اللجنة وفقا لاختصاصتها.
وأوضح شاكر أن دور وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يقتصر على تلبية احتياجات محطات شحن السيارات الكهربائية، لافتا إلى أن الشبكة القومية للكهرباء يوجد بها احتياطى يومى يصل إلى 15 الف ميجا وات يمكن الاستفادة بجزء كبير من هذا الاحتياطى فى شحن السيارات الكهربائية.