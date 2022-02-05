شكرا لقرائتكم خبر عن متى يحق لـ"الكهرباء" رفض تركيب العداد الكودى رغم انطباق الشروط؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن تركيب العدادات الكودية يأتى فى إطار السير بالتوازي مع خطة الحكومة فى قانون التصالح مع مخالفات البناء، موضحا أن الوزارة حريصة على الحفاظ على حق المواطن والدولة معا في أن يحصل كل طرف على حقوقه كاملة.
وأشار حمزة إلى أن محاضر سرقات التيار الكهربائي التى يجرى تحريرها بواسطة مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالقطاع كانت تعتمد على إجراء محضر صلح بين سارق التيار وشركة الكهرباء، وتحديد مبلغ مالي كغرامة يتم سدادها شهرياً بما يعرف بنظام الممارسة، مشيرا إلى أن القرار الجديد سيجعل محضر سرقة التيار الكهربائي يحول للنيابة مباشرة فى حالة عدم وجود جواب التصالح للمبنى أو الوحدة المخالفة.