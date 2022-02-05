موقع مغربى: خطر "الإغماء" يحيط بفرق إنقاذ الطفل ريان‎‎

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر رسمى لجريدة هسبريس الإلكترونية أن عمال الإنقاذ يواجهون صعوبات وعراقيل جمة بسبب صعوبة التضاريس وخطر انجراف التربة.

وشدد المصدر ذاته أن “رجال الإنقاذ يواجهون خطر الإغماء بسبب ضعف الأكسجين داخل الثقب الذي تم إحداثه على عمق أكثر من 30 مترا”.

ورغم الصعوبات تتقدم الأشغال بشكل حثيث لكن بكثير من الحذر لتفادي أي انهيار محتمل للأتربة.

وأشار المصدرالذي يشغل مهمة رفيعة في عمالة شفشاون على أن فرق الإنقاذ الخاصة بالطفل ريان استطاعت حفر ثلاثة أمتار يدويا إلى حدود الساعة الرابعة صباحًا ولم يتبق سوى مترين للوصول إلى الطفل المفقود.

وذكرت قناة العربية، أن السلطات المغربية أعلنت أن عملية إنقاذ ريان معقدة، موضحة أن أسرة ريان أخبرتهم أنها أبلغت بأن الطفل ريان لايزال يتحرك.