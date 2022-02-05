شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تنشر البهجة بالقرى.. قوافل علاجية مجانية ومجمعات خدمية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في تغيير واقع وتطوير الريف المصرى، ويعمل المسئولون بكافة قطاعات العمل العام بمواصلة العمل ليل نهار لسرعة إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية داخل مختلف القرى.

ففي محافظة بنى سويف، تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشئون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية، وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية "بقرية قاي مركز إهناسيا، مكونة من 10عيادات فى 9 تخصصات "الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان، النساء، الرمد، الجلدية وتنظيم الأسرة"، ووسط إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1801 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 56، معمل طفيليات 61، حالات الأشعة 2، استصدار 16 قرار علاج على نفقة دولة، تحويل 10 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 25 حالة، كما شملت فعاليات القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 100مواطن عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية "الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، الأمراض غيرالمعدية "الضغط، السكر والسمنة"، أورام الصدر، تنظيم الأسرة ،النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة"، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100مواطن.

وفى سياق آخر، قال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، إن قرية سدس التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف تشهد تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف.

وأضاف مدحت صلاح لـ"الخليج 365"، أنه جار العمل في المجمع الخدمي بقرية سدس، الجارى إنشاؤه ضمن 6 مجمعات خدمية بقرى "جزيرة ببا، قمبش، طنسا، هلية، صفط راشين، قمبش"، في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري.

وتابع مدحت صلاح، أنه يجرى العمل فى مشروع إنشاء مجمع سدس الزراعي والذي سيضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعى، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالوحدة المحلية بقرى الوحدة المحلية لسدس، مشيرا إلى انتظام الأعمال الجاري تنفيذها لتأهيل وتطوير المدرسة الإعدادية بنين، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية ضمن حزمة من المشروعات في قطاع التعليم بقرى المركز.

علاج 14 ألف مواطن فى قرى سوهاج بالمجان خلال يناير

وأعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، عن تقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 13 ألفا و700 مواطن من أبناء المحافظة من خلال 9 قوافل علاجية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة" خلال شهر يناير 2022 الماضى، صرحت بذلك الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

ومن جانبها أضافت وكيل وزارة الصحة، أنه تم توفير جميع التخصصات الطبية المختلفة والهامة لتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين، حيث شملت التخصصات الباطنة، الأطفال، الجراحة، والأسنان، والعظام، الأنف والأذن، العصبية والنفسية والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة، وكذلك خدمات الأشعة والتحاليل، وتوفير العلاج بالمجان، وعقد ندوات تثقيف صحى وتواصل مجتمعى خلال تنفيذ القافلة للمواطنين بتلك القرى.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة سحر عواجة، إلى أن تلك القوافل تنظمها مديرية الصحة بسوهاج ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتلقى إقبالا كبيراً من المواطنين، لافتة إلى متابعة الالتزام بتطبيق معايير مكافحة العدوى والإجراءات الاحترازية خلال تنفيذ فعاليات تلك القوافل.

رئيس مياه سوهاج: مد خطوط المياه لــ69 قرية ضمن "حياة كريمة"

وعلى جانب آخر، بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، في أعمال مد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة لعدد 69 قرية بسبعة مراكز بمحافظة سوهاج والجارى بها تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة.

وأضاف المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن عدد القرى الجارى بها مد خطوط مياه شرب للمناطق المحرومة 8 قرى بمركز طما و15 قرية بمركز المراغة و 11 قرية بمركز المنشاة هذا بالإضافة الى قرية واحدة بمركز ساقلته و 6 قرى بمركز جرجا و19 قرية بمركز البلينا و 9 قرى بمركز دار السلام.

وناشد رئيس مياه سوهاج المواطنين بضرورة توصيل الوصلات المنزلية على الخطوط الجديدة التى تم تنفيذها، وذلك بسعر التكلفة وعقب الانتهاء من تنفيذ تلك الاعمال تصبح نسبة تغطية مياه الشرب للسبعة مراكز الجارى بها تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة 100%.

حياة كريمة.. محافظ المنيا يوجه بالتواصل مع أهالى قرى المبادرة لحل مشاكلهم

وفى المنيا، قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة بجميع بأجهزتها التنفيذية تسارع من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة، في 192 قرية و 757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة ، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف تطوير قرى الريف المصري، مؤكداً أنه يتابع يومياً نسب التنفيذ بتلك المشروعات، إلى جانب عقد اجتماع أسبوعي، لاكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوي.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التي يجرى بها تنفيذ أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التي تظهر أمامهم حيث يتم المرور ميدانياً على كافة المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات.

وأكد المحافظ أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها توفير “حياة كريمة” للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا في تلك القرى.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، تابع اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص عددًا من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بقرية بنى حسن الشروق ضمن مبادرة حياة كريمة منها أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالقرى والتي تضم مكاتب (سجل مدني– شهر عقاري– بريد – تموين) ووحدة محلية ووحدة تضامن اجتماعي ومجمع زراعي .

كما تفقد رئيس المركز الأعمال الانشائية لمحطات المعالجة وبعض المدارس ومراكز الشباب ومحطة المياه والوحدة الصحية بالوحدة المحلية بنى حسن والقرى التابعة وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال وفقاً للجدول الزمنى المحدد ومدى الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية لتلك المشروعات.

وفى مركز ملوى، تفقد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوى، يرافقه مسئولي حماية النيل و الأبنية التعليمية وأملاك الدولة المواقع المقترحة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية الريرمون بمجلس قروى المعصرة، وتسليمها للجهات المنفذة، كما تابع رئيس المركز المشروعات الجاري تنفيذها بقرية المعصرة وذلك للوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال.

كما تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية دلجا منها توسعات محطة معالجة الصرف الصحي علي مساحة 10 أفدنة مشدداً على تكثيف الجهود لسرعة نهو الأعمال وفقا للمواصفات الفنية والجودة لتسهم في التيسير علي المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

ومن جانبه، قال المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أن الشركة قامت بتفعيل مبادرة "دورك مهم"، وذلك لتوعية العاملين بالشركة بمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تطوير الريف المصري "حياة كريمة" والتي تعد نقلة نوعية لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف محافظات الجمهورية، ولاسيما محافظات الصعيد التي تولي الدولة لها اهتماما غير مسبوق.

وأكد السعيد، أن الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية، عقدت ندوة توعية لرؤساء القطاعات ومديري العموم ومديري الأفرع، وذلك لتوضيح جهود الدولة المصرية بمشروعات حياة كريمة، وكذلك جهود الشركة في توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي فى 5 مراكز و192 قرية بمراكز ملوي وديرمواس وأبو قرقاص والعدوة ومغاغة، حيث إن العاملين بالشركة لهم دور مهم في المشاركة بحملات التوعية ونشر الرسائل الإيجابية التي توضح كيفية الحفاظ علي المشروعات القومية والحفاظ علي شبكات الصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بمواقع العمل والحفاظ على الأصول والاستثمارات التي تضخها الدولة في هذا القطاع.

محافظ قنا يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي يجري تنفيذها بمراكز المحافظة، بحضور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، واللواء مجدى أحمد مدير القطاع الإقليمي لدار الهندسة، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، وجميع وكلاء الوزارة، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز.

وشدد محافظ قنا خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من شبكات المرافق للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا فى تذليل أى عقبات تواجه الشركات المنفذة للمشروعات والانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة له.

وأوضح الداودى أن المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري يتم تنفيذ المرحلة الأولى منه بمحافظة قنا فى 5 مراكز هي " أبو تشت – فرشوط – دشنا – الوقف – قوص" تضم 19 مجلسا قرويا و86 قرية أم و 722 نجع وعزبة، حيث يتم تنفيذ 691 مشروعا خدميا فى 8 قطاعات مختلفة بإجمالى استثمارات تتخطى 30 مليار جنيه يستفيد منها حوالى 1.5 مليون مواطن يقطون الريف أى ما يعادل 43% من تعداد سكان محافظة قنا.

وأكد المحافظ أن مشروعات المبادرة الرئاسية الجاري تنفيذها تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين فى الريف، لتصبح الحياة على مستوى عال من الجودة لا يقل عن المستوى الذى يتم تقديمه فى المدن، ما دفع أهالى القرى التى لم تشملها المبادرة في المرحلة الأولى إلى المطالبة بإدراجها فى المبادرة كمرحلة ثانية للاستفادة من إقامة منشآت خدمية جديدة وتنفيذ مشروعات بها تعود بالنفع عليهم وتغير وجه الحياة بقراهم.

"بيطرى البحيرة" تنظم ندوة توعوية عن تطوير مراكز تجميع الألبان ضمن حياة كريمة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أهمية مبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان التى توليها الدولة اهتماما كبيرا والعمل على تطويرها والتوسع فيها ورفع كفاءتها والتي تهدف إلي تجميع الألبان علي أسس ومعايير علمية بحيث تكون الألبان صالحة وخالية من المسببات المرضية، بالإضافة إلي توفير فرص عمل لصغار المربين والمزارعين ورفع مستوى معيشتهم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان.

وعلى إثر ذلك، تم اليوم تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة ومحافظ البحيرة، عقد ندوة برئاسة عبد الرشيد غانم منسق تطوير مراكز تجميع الألبان بوزارة الزراعة وأحمد عيادة مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقاعة الاجتماعات بالمديرية، وتم التأكيد على أهمية توعية مربي الماشية الحلابة في نطاق قري حياة كريمة عن أهمية وفوائد الاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية لشراء عجلات عشار مستوردة ذات إنتاجية عالية وثنائية الغرض في إنتاج والتعاقد بشأن توريد الألبان من تلك الحيوانات إلي مركز تجميع البان التابع لمراكز تجميع حياه كريمة.

من الجدير بالذكر أنه تم تمويل العجلات ضمن مبادرة البنك 5 متناقص لشراء سلالات ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وتتحمل الظروف المناخية لمصر وذلك لزيادة إنتاجية الألبان ولتوفير كوب لبن صحي وأمن وتماشيا مع مبادرة الرئاسية حياة كريمة للمواطن المصرى.

محافظ أسوان يكلف وحدة حياة كريمة لمتابعة الأعمال الجارية بقرى نصر النوبة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، فريق عمل وحدة حياة كريمة بالمعاينة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الحلول العاجلة لشكاوى ومطالب أهالى قرية وادى العرب ونجع الرحاب والقفايطة بقرية أبو سمبل بمركز نصر النوبة ، مشيراً بأن ذلك يأتى فى إطار حرص المحافظة على التفاعل السريع مع الشكوى والمطالب الجماهيرية وإيجاد الحلول المناسبة لها للإرتقاء بمستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف القرى والنجوع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه أوضح المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة، أنه تم إسناد مشروع الصرف الصحى بقرية وادى العرب إلى مقاول بديل لتنفيذ أعمال المشروع مع مراعاة رفع نواتج الحفر من الشوارع أولاً بأول لضمان تسهيل حركة سير المركبات والمواطنين بالشكل المطلوب ، لافتاً إلى أنه سوف يتم إيفاد لجنة متخصصة من هيئة البريد وذلك للمعاينة الميدانية لمكتب البريد بالقرية تمهيداً لإدراجه ضمن خطة الإحلال والتجديد الخاصة بفرع هيئة البريد بأسوان للعام الحالى ، كما تم إدراج مشروع تطوير الوحدة الصحية بالقرية ضمن خطة مديرية الصحة للعام الحالي من أجل رفع كفائتها وضمان توفير الخدمات الصحية للأهالى على الوجه الأكمل .

وأشار ناجح مصطفى إلى أنه جارى تنفيذ مشروع توصيل كابلات وخطوط الكهرباء لتوفير الخدمة لأهالى نجعى الرحاب والقفايطة بالشكل المطلوب ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



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محافظ المنيا يوجه بالتواصل مع أهالى قرى المبادرة لحل مشاكلهم