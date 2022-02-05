شكرا لقرائتكم خبر عن موقع مغربى: مسئول يؤكد تبقى مترين للوصول إلى الطفل ريان‎‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر رسمى لجريدة هسبريس الإلكترونية أن فرق الإنقاذ تفصلها مترين فقط للوصول إلى الطفل ريان.

وشدد المصدرالذي يشغل مهمة رفيعة في عمالة شفشاون على أن فرق الإنقاذ الخاصة بالطفل ريان استطاعت حفر ثلاثة أمتار يدويا إلى حدود الساعة الرابعة صباحًا ولم يتبق سوى مترين للوصول إلى الطفل المفقود.

وذكرت قناة العربية، أن السلطات المغربية أعلنت أن عملية إنقاذ ريان معقدة، موضحة أن أسرة ريان أخبرتهم أنها أبلغت بأن الطفل ريان لايزال يتحرك.