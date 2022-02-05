"كورونا" في 24 ساعة| زيادة الإصابات في مصر.. ومتحور فرعي لأوميكرون ينتشر في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 2291 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 39 حالة جديدة.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

2291 إصابة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

المناعة: لماذا لا يجب أن نشغل بالنا بتقوية جهازنا المناعي؟

استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس "كورونا" في أنحاء العالم

احتجاجات مناهضة لقيود كورونا في كندا.. والشرطة تنتشر في الشوارع

وفاة المخرج جلال الشرقاوي بعد صراع مع فيروس كورونا

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