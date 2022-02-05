بـ400 جنيه تشترى "مكتب وكرسى".. أسعار بنصف الثمن فى سوق التونسى.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - لو بتفكر تشترى مكتب أو كراسى مكتب متحركة أو كراسى استقبال، أو تجهز شركة، حيث نرصد أسعار الأثاث المكتبي بأنسب الأسعار وأقل من المحال بـ40% على الأقل.

ويقول إبراهيم فضالى، أحد أصحاب المحال بسوق التونسى المتخصصة في بيع الأثاث المكتبى، إن جميع الأنواع باختلاف خامتها، أقل من السوق بـ500 جنيه على الأقل، ما يجعل سوق التونسى يوفر الكثير على المواطن سواء عند شرائه الأثاث المكتبى أو الموبيليا أو أي منتج من السوق، سواء جديد أو مستعمل، مشيرا إلى أن عدد المحال التي تبيع الأثاث المستعمل قليلة والأغلب يبيع منتجات جديدة.

وأضاف "فضالى" لـ"الخليج 365"، أن سعر المكتب بوحدة أدراج يبدأ من 400 جنيه، وتعدد المحال والخامات يتيح للعميل فرصة للحصول على ما يناسبه فى السعر والخامة، مشيرا "السوق يجمع كافة الأنشطة في مكان واحد، ما جعل الأسعار تنافسية تصب في مصلحة الزبون، بالإضافة إلى القضاء على العشوائية".

وسوق التونسى هو البديل الحضارى للسوق العشوائى الذى كان يقع أسفل كوبرى التونسى، وكان يتسبب في حرائق، ومنذ عام ونصف تقريبا نقلته محافظة القاهرة للسوق الجديد على بعد 1 كم من السوق القديم، بجوار مجزر البساتين خلف قسم البساتين.