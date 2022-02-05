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الشيكولاتة والسبانخ والزبادى.. تعرف على أهم الأغذية والمشروبات لزيادة المناعة

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القاهرة - سامية سيد - منذ بداية جائحة ، بدأ الكثير منا البحث عن أساليب لتحسين صحة الجهاز المناعى، لزيادة قدرة الجسم على مقاومة الفيروس، والوقاية منه، لذا توضح الدكتورة سالى الفقى، ‎رئيس قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، أهم الأكلات والمشروبات التى يمكنها زيادة مناعة الجسم، وهى:

 

1- الحمضيات: مثل الجريب فروت والبرتقال واليوسفى والليمون، لاحتوائها على فيتامين C الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة وإنتاج خلايا الدم البيضاء.

 

2- العسل: يساعد على تخفيف السعال والحفاظ على الحلق من الجفاف وتخلصك من البلغم ويعمل كمهدئ للجهاز العصبي ويقلل الكوليسترول ويساعد على الهضم.

 

3- البصل: يعمل على مكافحة التهابات الجهاز التنفسى.

 

4- الفطر "المشروم": يعمل على تنشيط كريات الدم البيضاء.

 

5- اللحم: يعمل على تطوير كريات الدم البيضاء.

 

6- الفلفل الحلو الأحمر: يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين C و البيتا كاروتين الذي يساهم فى الحفاظ على صحة الجلد والعينين.

 

7- البروكلى: يحتوى على فيتامين A و C و E والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف. 

 

8- الثوم:  يساعد فى مكافحة العدوى وخفض ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

 

9- الزنجبيل: يمتلك العديد من الفوائد الصحية، ومنها المساعدة على تقليل الالتهاب؛ مثل: التهابات الحلق. 

 

10- السبانخ: من الأطعمة الغنية بفيتامين C، بالإضافة لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة، والبيتا كاروتين، التي تزيد من قوة الجهاز المناعي، والقدرة على مكافحة العدوى. 

 

11- الشاي: يحتوي على مضادات الأكسدة، وبالإضافة الى ان الشاي الأخضر يُساعد على إنتاج مركبات مقاومة للجراثيم .

 

12- البابايا: غنى بفيتامين C و البوتاسيوم، وفيتامين ب، وحمض الفوليك، المفيدة للصحة.

 

13- بذور عباد الشمس: تحتوى على  الفوسفور، والمغنيسيوم، وفيتامين ب 6، وفيتامين E الذي ينظم عمل الجهاز المناعي ويحافظ عليه.

 

14- السمك: يحتوى على الأحماض الدهنية أوميجا 3 و دهون صحية يساعدوا على زيادة نشاط خلايا الدم البيضاء. 

 

15- الشيكولاتة: تحسن من مستوى المناعة وتساعد فى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

 

16- البطاطا الحلوة. 

 

17- الزبادى: يحسن من صحه الجهاز الهضمى والمناعى .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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