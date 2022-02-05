شكرا لقرائتكم خبر عن الشيكولاتة والسبانخ والزبادى.. تعرف على أهم الأغذية والمشروبات لزيادة المناعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - منذ بداية جائحة كورونا، بدأ الكثير منا البحث عن أساليب لتحسين صحة الجهاز المناعى، لزيادة قدرة الجسم على مقاومة الفيروس، والوقاية منه، لذا توضح الدكتورة سالى الفقى، رئيس قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، أهم الأكلات والمشروبات التى يمكنها زيادة مناعة الجسم، وهى:
2- العسل: يساعد على تخفيف السعال والحفاظ على الحلق من الجفاف وتخلصك من البلغم ويعمل كمهدئ للجهاز العصبي ويقلل الكوليسترول ويساعد على الهضم.
3- البصل: يعمل على مكافحة التهابات الجهاز التنفسى.
4- الفطر "المشروم": يعمل على تنشيط كريات الدم البيضاء.
5- اللحم: يعمل على تطوير كريات الدم البيضاء.
6- الفلفل الحلو الأحمر: يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين C و البيتا كاروتين الذي يساهم فى الحفاظ على صحة الجلد والعينين.
7- البروكلى: يحتوى على فيتامين A و C و E والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف.
8- الثوم: يساعد فى مكافحة العدوى وخفض ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.
9- الزنجبيل: يمتلك العديد من الفوائد الصحية، ومنها المساعدة على تقليل الالتهاب؛ مثل: التهابات الحلق.
10- السبانخ: من الأطعمة الغنية بفيتامين C، بالإضافة لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة، والبيتا كاروتين، التي تزيد من قوة الجهاز المناعي، والقدرة على مكافحة العدوى.
11- الشاي: يحتوي على مضادات الأكسدة، وبالإضافة الى ان الشاي الأخضر يُساعد على إنتاج مركبات مقاومة للجراثيم .
12- البابايا: غنى بفيتامين C و البوتاسيوم، وفيتامين ب، وحمض الفوليك، المفيدة للصحة.
13- بذور عباد الشمس: تحتوى على الفوسفور، والمغنيسيوم، وفيتامين ب 6، وفيتامين E الذي ينظم عمل الجهاز المناعي ويحافظ عليه.
14- السمك: يحتوى على الأحماض الدهنية أوميجا 3 و دهون صحية يساعدوا على زيادة نشاط خلايا الدم البيضاء.
15- الشيكولاتة: تحسن من مستوى المناعة وتساعد فى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
16- البطاطا الحلوة.
17- الزبادى: يحسن من صحه الجهاز الهضمى والمناعى .