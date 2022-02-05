شكرا لقرائتكم خبر عن الشيكولاتة والسبانخ والزبادى.. تعرف على أهم الأغذية والمشروبات لزيادة المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ بداية جائحة كورونا، بدأ الكثير منا البحث عن أساليب لتحسين صحة الجهاز المناعى، لزيادة قدرة الجسم على مقاومة الفيروس، والوقاية منه، لذا توضح الدكتورة سالى الفقى، ‎رئيس قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، أهم الأكلات والمشروبات التى يمكنها زيادة مناعة الجسم، وهى:

1- الحمضيات: مثل الجريب فروت والبرتقال واليوسفى والليمون، لاحتوائها على فيتامين C الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة وإنتاج خلايا الدم البيضاء.

2- العسل: يساعد على تخفيف السعال والحفاظ على الحلق من الجفاف وتخلصك من البلغم ويعمل كمهدئ للجهاز العصبي ويقلل الكوليسترول ويساعد على الهضم.

3- البصل: يعمل على مكافحة التهابات الجهاز التنفسى.

4- الفطر "المشروم": يعمل على تنشيط كريات الدم البيضاء.

5- اللحم: يعمل على تطوير كريات الدم البيضاء.

6- الفلفل الحلو الأحمر: يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين C و البيتا كاروتين الذي يساهم فى الحفاظ على صحة الجلد والعينين.

7- البروكلى: يحتوى على فيتامين A و C و E والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف.

8- الثوم: يساعد فى مكافحة العدوى وخفض ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

9- الزنجبيل: يمتلك العديد من الفوائد الصحية، ومنها المساعدة على تقليل الالتهاب؛ مثل: التهابات الحلق.

10- السبانخ: من الأطعمة الغنية بفيتامين C، بالإضافة لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة، والبيتا كاروتين، التي تزيد من قوة الجهاز المناعي، والقدرة على مكافحة العدوى.

11- الشاي: يحتوي على مضادات الأكسدة، وبالإضافة الى ان الشاي الأخضر يُساعد على إنتاج مركبات مقاومة للجراثيم .

12- البابايا: غنى بفيتامين C و البوتاسيوم، وفيتامين ب، وحمض الفوليك، المفيدة للصحة.

13- بذور عباد الشمس: تحتوى على الفوسفور، والمغنيسيوم، وفيتامين ب 6، وفيتامين E الذي ينظم عمل الجهاز المناعي ويحافظ عليه.

14- السمك: يحتوى على الأحماض الدهنية أوميجا 3 و دهون صحية يساعدوا على زيادة نشاط خلايا الدم البيضاء.

15- الشيكولاتة: تحسن من مستوى المناعة وتساعد فى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

16- البطاطا الحلوة.

17- الزبادى: يحسن من صحه الجهاز الهضمى والمناعى .