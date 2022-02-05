شكرا لقرائتكم خبر عن "مش مصرى".. قصة أول مشترك حصل على التيار الكهربائى قبل 127 عامًا والان مع تفاصيل الخبر
1- يعتبر البنك العثمانى بالإسكندرية ثان مشترك على مستوى الجمهورية فى نفس العام.
2-جمعية البحارة والجنود "المركز الثقافى اليونانى حالياً" أول جميعة يتم إدخال التيار الكهربائى لها عام 1898.
3-أول مسجد يتم إنارته باستخدام الكهرباء هو مسجد النبى دانيال بالإسكندرية فى 14 يناير عام 1901.
4- اول كنيسة هى الكنيسة الانجيلية فى 26 فبراير 1896.
5- أول قنصلية تشترك فى التيار الكهربائى هى القنصلية الفرنسية بالإسكندرية عام 1898.
6-كان يتم محاسبة المشتركين بعدد اللمبات وقوتها الموجودة لديهم إلى أن تم تركيب عدادات الكهرباء.
7- أنشئت اول وحدة بخارية لتوليد الكهرباء بمحافظة الإسكندرية عام 1895 اى منذ 127 عام.
8- تبلغ قدرتها 26 كيلو وات اى ما يعادل تشغيل 5 تكييفات.
9- كانت تستخدم لإنارة المصابيح فقط.
10-تم وضعها حاليا في وحدة زجاجية للحفاظ عليها كتراث قديم واتاحتها لكل الوفود الأجنبية العاملة في مجال الكهرباء لزيارتها.